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〈北部〉宜擬放寬鄉村建旅館 旅館公會反彈

2017-01-23

縣府︰藉由開放納管公共設施

〔記者游明金／宜蘭報導〕政策鬆綁！宜蘭縣政府研議放寬鄉村旅館申請，開放非都市土地甲、乙種建地興建旅館，春節後就會辦理公告。縣府表示，希望藉由開放對公共設施、環境永續等議題納管，實施更嚴謹審查，且建築物有限高要求，不得超過四層樓，減少對景觀衝擊。旅館公會表示，不能說開放就開放，縣府須提出說明再做討論。

宜縣旅館目前僅能建於都市計畫區內商業區、住宅區，以及非都土地丙種建地、遊憩用地等，非都甲、乙建地尚未開放。但非都甲、乙建地可興建集合式住宅、申請民宿設置等，由於缺乏管理，沒有法規約束，公共設施嚴重不足，對於污水排放、停車空間、環境景觀與交通衝擊等，都造成一定程度破壞。

內政部針對非都甲、乙建地能否容許旅館設置，民國九十五年就函釋，由各縣市政府本於權責自行認定，並得視實際需要訂定「審查作業要點」；十餘年來，宜蘭一直有要求開放聲音，但反對者擔心開放，會對農村風貌與生態造成衝擊，且與商業區經濟行為產生競合，最後無疾而終。

「開放設旅館，能做更有效把關！」該案最近重起爐灶，縣府工商旅遊處長陳長偉說，非都甲、乙建地已可興建集合式住宅或民宿，但對於公共設施等要求，目前無法令規範，開放興建旅館反而可以依據旅館設置審查要點，對消防安全、污水排放等做嚴格審查與要求。

陳長偉指出，申請設置旅館的建蔽與容積率，都是依據原本規定不會放寬，業者必須預留公共設施空間，開發強度反而會受限，而且建築物高度不得超過十四公尺、不得超過四層樓，都能減少對環境衝擊，有些旅客喜歡溫泉與都市旅館，有些喜歡體驗鄉村風情，鄉村旅館可以有不同體驗。

公會︰應先取締管理違法民宿

「公會不知道這個事！縣府不能說開放就開放。」宜縣旅館公會理事長孫顏美說，縣府要開放到什麼程度？為什麼要開放？有沒有配套措施等，要對外說明清楚，公會才有辦法表示意見，坊間充斥違法民宿與日租套房，嚴重影響旅館業者權益，縣府應優先取締與管理，而不是忙著再開放其他旅館的設置。

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  • 政策鬆綁！宜蘭縣政府研議放寬鄉村旅館申請，開放非都市土地甲、乙種建地興建旅館。（記者游明金攝）

    政策鬆綁！宜蘭縣政府研議放寬鄉村旅館申請，開放非都市土地甲、乙種建地興建旅館。（記者游明金攝）

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