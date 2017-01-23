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〈北部〉苗縣肢體傷殘協會 感謝自由時報為弱勢發聲

2017-01-23

協助增設停車格

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣肢體傷殘自強協會，昨天舉辦「愛心滿滿、寒冬送暖」，提供清苦會員家庭民生物資及紅包；協會並藉活動，特別感謝《自由時報》為弱勢發聲，協助於會址前完成增設身障停車格，帶給會員極大便利。

苗栗縣肢體傷殘自強協會，會址位於苗栗市體育館，緊鄰建功國小，過去會員可利用場館周邊停車，但縣府興建通學步道並立牌禁止停車後，造成身障朋友洽公不便。

加上市公所於一年多前，實施路邊停車收費後，體育館前沒有劃設停車格，使得身障朋友得把車輛，停放在對街停車格，再跨越馬路到協會，十分不便且危險。經本報披露後，縣府、公所從善如流，在體育館前增劃設兩個身障停車格，兩週完成。

協會理事長王封台於昨天寒冬送暖致詞時，除感謝冠軍建材多年支持物資贊助，也感謝本報協助爭取身障停車格，替弱勢發聲。理事詹秀華也說，有了身障停車格，到協會洽公真的很方便，「自由時報，讚！」

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  • 苗栗縣肢體傷殘自強協會特別感謝《自由時報》為弱勢發聲。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣肢體傷殘自強協會特別感謝《自由時報》為弱勢發聲。（記者彭健禮攝）

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