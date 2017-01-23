〈北部〉雞年到 竹南龍鳳宮打造金雞母

2017-01-23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南后厝龍鳳宮於每年農曆新春，辦理「乞福龜」活動，讓信眾將福龜祈回保平安福氣，近年來推出的金錢龜，也深受生意人喜愛；廟方因應雞年，再另打造鑲附錢幣的「金雞母」，象徵雞年亨通大吉，預計大年初一活動開跑。

后厝龍鳳宮不只大媽祖聞名，廟方的「乞福龜」活動，迄今已有二百年歷史，已是新春重頭戲，廟埕於大年初一起，就會擺上上百隻大大小小的福龜，供信眾祈回。

廟方指出，早年農村社會，採用麵粉或糕餅製成福氣「麵龜」，讓信徒祈求回去分食「保平安」，但隨時代變遷，麵龜改成以耐存放的罐頭、飲料、麵條、白米等製成的「平安龜」；近年來，以新台幣五元、十元等硬幣，及新台幣一百元、美金一元及人民幣五元的紙鈔製成的「金錢龜」，更獲商家青睞。

廟方表示，「龜」代表長壽，金錢龜有錢幣或紙鈔覆蓋其上，象徵「財運廣進、源源不絕」，一名住在桃園市的經商信徒，多年來，每年一開春，就到龍鳳宮向媽祖祈求金錢龜。因應雞年到來，龍鳳宮再另打造數十隻鑲附錢幣的金雞母，供信眾求回，保佑雞年亨通大吉。

每隻福龜、金錢龜都有不同的價碼，信徒選定想要的「福龜」後，以最低價向媽祖祈求，擲得聖筊一次就可以把「福龜」帶回家，若沒有聖筊，就須再加碼擲筊，直到媽祖同意為止，活動預計於大年初一持續到元宵節。