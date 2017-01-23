〈北部〉柵欄柱擋路 身障車位有障礙

2017-01-23

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹北市停六停車場的柵欄柱，竟然就豎在身障車位正前方，不要說是身障者，連一般人，車子都開不進去，挨批是「超瞎停車位」、「可列入十大失敗設計」。

「那根擋在那是要怎麼停啦？還是身障專用停車位耶！太沒誠意了。」網友YuChieh Lin在‎ 「爆料公社」PO出照片後還留下這段話，表達他對身障停車位被柵欄柱擋住無法駛入的不滿。

這座位於竹北市光明一路與吳濁流路路口的停六停車場，主管機關是竹北市公所；市公所公用事業課對此表示，今天就會派員到現場勘查，如果屬實，將把身障停車位調整至其他的停車格，以確保身障駕駛人的停車權益。

記者實地走訪，發現入口左排前四個都是身障停車位，其中第一個車位的正前方中央位置，剛好就是入口柵欄柱，而且車位前面有一半也被柵欄柱的水泥基座擋住，自小客車確實沒辦法開進去停放。

這篇貼文吸引了三千多名網友按讚，不少網友紛紛批評說：「腦殘設計！」「只能看不能停啊！」「看得到，停不到。」「垂直起降專用無誤。」

還有人說「這是真真實實的有障礙車位…」「當初是怎麼驗收的？」「停輪椅的？」「設計的是87分，驗收9487分！」