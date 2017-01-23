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〈北部〉烏魚量多價跌 漁民嘆難過年

2017-01-23

每公斤四百元 跌到兩百五十元

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕高雄市六合夜市爆出天價烏魚膘事件引起討論，不過，苗栗縣不少漁民反映，雖然縣內的烏魚漁獲量和往年相去不遠，但由於這一季全國烏魚收獲量較往年多，導致價格嚴重下跌，從原本的每公斤四百元，跌到兩百五十元至三百元，有些賣相不佳的，甚至只賣出一百元低價，讓辛苦出海捕撈的漁民感嘆「今年難過年」。

苗栗縣政府農業處漁業科指出，目前尚未完成烏魚捕獲量統計資料，經向各區漁會及魚市場了解後，發現確實有些許價格波動問題，問題應該主要是出現在通霄、苑裡地區漁民，因為通霄、苑裡區漁民主要將漁獲送往台中地區批發，中間似乎存在中間商剝削情況，對烏魚「挑三揀四」。

通霄、苑裡價格 中間商殺很大

「價格一直跌，而且中間商還要殺價，漁民真的很難過！」苑裡鎮連姓漁民指出，暖冬效應，全台各地不少漁民都補獲不少烏魚，讓居中批發的中間商有了不少買賣談判的籌碼。

連姓漁民指出，由於價格與供需效應，量多導致第一手的烏魚批發降價，不少批發商因談判籌碼增加，對第一線下海捕魚的漁民也不客氣的「大殺價」，完全不留情面，漁民只能無奈接受，「總不能眼睜睜地看烏魚放著腐壞」。

不少漁民更說，漁民真的很弱勢，出海捕魚只是為了討飯吃，卻沒有恰當的市場機制，甚至也沒有後續加工處理產品的設備與技術，只能乖乖的「讓人砍價」，跟脖子被拉著砍頭的感覺差不多。

針對此點，漁業科指出，漁業並沒有肉品市場或果菜市場平衡價格，但是漁業署對漁民出海捕魚，已有補貼油資，且漁民對於魚貨應該有冷藏機制，將進一步了解此狀況。

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  • 今季烏魚量多價慘跌，漁民苦嘆難過年。（漁民提供）

    今季烏魚量多價慘跌，漁民苦嘆難過年。（漁民提供）

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