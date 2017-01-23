| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團持續至明天 18縣市陸上強風特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉桃園》摸春牛 來明聖道院「倒吃甘蔗」

2017-01-23

桃園區明聖道院（恩主公廟）迎春納福賀新春，大年初一至十五舉辦摸春牛、過甘蔗門等民俗活動，昨完成會場布置。廟方說，摸春牛歷史有三千多年，源於古人從春牛和芒神的顏色、形態，推測來年的天氣與收成等。活動儀式由甘蔗搭成的十二道吉祥拱門開始，每道門代表一個月，象徵「倒吃甘蔗漸入佳境」，然後敲響金鑼，接著再摸春牛討吉利，歡迎參加。（圖文：記者邱奕統）

廣告
  • 桃園區明聖道院（恩主公廟）從大年初一至年十五舉辦迎春納福賀新春活動，有摸春牛、過甘蔗門等民俗活動。（記者邱奕統攝）

    桃園區明聖道院（恩主公廟）從大年初一至年十五舉辦迎春納福賀新春活動，有摸春牛、過甘蔗門等民俗活動。（記者邱奕統攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃市》自願捐款? 全民運運動舞蹈選手獎金 驚爆匯回委員會

去年全民運動會，市府祭出重金鼓勵桃園代表隊奪牌，選手奪金可領十五萬元獎金、蟬聯金牌加發一萬元，果然創紀錄豪奪廿二面金牌，市府也頒出歷年最高的…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：〈北部〉桃園》摸春牛 來明聖道院「倒吃甘蔗」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.