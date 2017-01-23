〈北部〉桃園》摸春牛 來明聖道院「倒吃甘蔗」

2017-01-23

桃園區明聖道院（恩主公廟）迎春納福賀新春，大年初一至十五舉辦摸春牛、過甘蔗門等民俗活動，昨完成會場布置。廟方說，摸春牛歷史有三千多年，源於古人從春牛和芒神的顏色、形態，推測來年的天氣與收成等。活動儀式由甘蔗搭成的十二道吉祥拱門開始，每道門代表一個月，象徵「倒吃甘蔗漸入佳境」，然後敲響金鑼，接著再摸春牛討吉利，歡迎參加。（圖文：記者邱奕統）