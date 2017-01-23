〈北部〉桃市》春節看診丟垃圾 資訊報你知
2017-01-23
大醫院急診正常 門診有調整
〔記者邱奕統、陳昀／桃園報導〕農曆春節期間，桃園市各大醫院門診、風景區開放、垃圾清運等均有異動，市府提醒民眾，就診或外出前，最好先電話聯繫，免得白跑一趟。
各大醫院春節期間急診都正常，不過，門診部分，衛福部桃園醫院除夕至初五上午只有內科、兒科等部分門診，下午均休診；林口長庚紀念醫院、天晟醫院、臺北榮民總醫院桃園分院除夕至初二休診，初三起只有部分門診，初六才恢復正常；國軍桃園總醫院與敏盛綜合醫院初一、初二休診，初四恢復正常；壢新醫院除夕起只開內、兒科等門診，初四起恢復正常；聖保祿醫院初一至初三全天停診，初六恢復正常。
清運大型廢棄物 預約至25日
垃圾清運部分，廿六日全市除復興區，將加強清運多收一趟，初一至初四停止清運，除夕與初五只收白天，晚上不收；復興區廿六日正常清運，除夕與初三只收白天，其他天在初五前都不收；而家具等大型廢棄物，除夕起停止收運，預約清運至廿五日下午五點前。
走訪景點或場館 查詢免撲空
桃園市各風景區營運時間也將調整，角板山行館、小烏來的天空步道、慈湖、後慈湖等，除夕當天休園，初一起開放；桃園土地公文化館春節期間休館、大溪木藝博物館除夕與初一休館、桃園孔廟與忠烈祠除夕休館。
桃園、中壢熱食站 服務到初五
市府社會局春節期間將於桃園、中壢區設置熱食供應站，服務時間為除夕至初五每天上午八點至下午五點，關懷專線：335-0628。
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