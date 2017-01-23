〈北部〉兩公約審委 批航空城計畫致迫遷

2017-01-23

〔記者邱奕統／桃園報導〕受邀來台審查我國兩公約報告的十名國際審查委員之一的Miloon Kothari，昨到桃園市拜訪機場捷運A7站自救會、龜山反大湖重劃自救會與桃園航空城反迫遷聯盟，了解反迫遷居民訴求。Kothari說，開發應以對人民侵害最小為優先考量，呼籲台灣政府正視人民居住權。

Kothari說，台灣的法令落後，政府動輒以徵收、重劃、都市更新等強迫人民遷移，侵害人民居住權的情況始終沒有改變，以桃園航空城計畫而言，是台灣有史以來最大的開發及都市計畫案，規模大到令人驚訝，但實際上只要利用周邊的海軍基地，就至少可讓八成居民留下。

他說，任何開發案應基於對人民侵害最小化考量，但台灣的根本問題是「私人企業在台灣影響力大」，政府開發似乎是為地產商大開方便之門。

Kothari說，台灣對拆遷影響的評估流於對房子的估價，無法完整呈現，應該訂定「國家迫遷、安置與重建法」加以規範，任何開發案都應及早通知居民，讓居民有時間組織、談判，爭取應有權益，若開發代價太大或與原開發計畫目的不符，就應恢復原貌。