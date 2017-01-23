〈北部〉桃市》「自動移樹機」太貴 擬用山貓改造
2017-01-23
維管樹木尖兵 養工處培訓
〔記者陳昀／桃園報導〕市府養工處舉辦首屆樹藝教育訓練，培訓出卅五名維護管理樹木的生力軍，協辦教育訓練的台灣都市林健康美化協會，昨在桃園區三民公園舉辦的結訓典禮上，示範攀樹修剪，並秀出全國首度亮相的「自動移樹機」。
機器挖移植樹 5分鐘搞定
養工處主任秘書高必嫻說，自動移樹機移植一棵樹木約只需五分鐘，挖鏟切入泥土後，能連同氣根將樹整棵掘起，搬到指定樹坑種入後，只要簡單養護處理即可。
高效率樹易活 但一台400萬
她說，自動移樹機操作簡便、定位準確，可確保樹木移植後的存活率，但一輛要價約四百萬元，市府尚未決定購入。而自動移樹機與山貓（鏟土機）構造類似，考慮以現有山貓改造鋼爪成為自動移樹機。
市長鄭文燦說，桃園是工業重鎮，都市綠美化是需要長期努力的課題，過去在許多建設上，樹木的保留與移植常產生衝突，若能順利移置，可讓樹木擁有更大生長空間，也能順利推動各項建設。
北區竹圍漁港 打造綠色隧道
鄭文燦說，南區永安漁港擁有綠色隧道，北區竹圍漁港沒有類似景觀，市府正規劃在竹圍漁港到許厝港之間濕地種樹造林，讓北區也能擁有綠色隧道。
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