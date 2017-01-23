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〈北部〉桃市》自願捐款? 全民運運動舞蹈選手獎金 驚爆匯回委員會

2017-01-23

〔記者陳昀／桃園報導〕去年全民運動會，市府祭出重金鼓勵桃園代表隊奪牌，選手奪金可領十五萬元獎金、蟬聯金牌加發一萬元，果然創紀錄豪奪廿二面金牌，市府也頒出歷年最高的一八○五萬元獎金。近日卻傳出，有單項委員會要求選手將個人獎勵金匯到委員會帳戶，委員會聲稱是選手「自願捐款」，體育局廿四日將邀集相關人員當面釐清，若情節屬實，將取消頒給該委員會的培訓獎勵金。

市議員黃婉如最近接獲選手家長投訴，全民運獲獎的體育運動舞蹈選手去年十二月領到獎金後，被領隊李裕榮通知要將部分獎金匯入桃園市體育會體育運動舞蹈委員會帳戶。家長質疑說，為什麼選手個人獎金要匯給委員會？用途又是什麼？

議員批 選手害怕遭箝制

黃婉如說，多數競賽必須透過單項委員會報名，選手們擔心若是不從，以後會喪失競賽機會，已陸續匯出部分獎金。她認為，委員會的權力過大，體育局應嚴加監督，免得選手遭受箝制。

主委稱 選手主動要捐助

桃園市體育會體育運動舞蹈委員會主委李裕榮則喊冤說，很多選手從小受委員會栽培，因此領到獎金後主動向他索取帳號，表示要捐助委員會運作，他並未主動開口要求捐款，這是場誤會。

李裕榮強調，他絕未中飽私囊，這些款項是匯到委員會專戶，也不是從全民運選手獎勵金抽成。他說，委員會平時辦理課程、帶選手出國等，花費很高，他也常自掏腰包墊付，所以才有選手主動捐款。

市府邀 三方明當面釐清

體育局副局長房瑞文說，初步了解，確實有六、七名選手將部分獎金匯給委員會，每人約一萬餘元，由於雙方說法有出入，將邀集委員會、選手與家長當面釐清。他強調，體育局已編列奪金計畫的培訓獎勵金給委員會，原則上，委員會不應再收受選手的個人獎勵金。

若屬實 取消培訓獎勵金

房瑞文說，過去選手獎勵金是統一撥款給委員會後，再發放給個人，為了避免弊端，去年改直接匯給選手。以體育運動舞蹈項目在全民運的表現，該委員會最高可申請卅六萬元培訓獎勵金，若釐清認定委員會確有向選手索取不樂之捐，就會取消培訓獎勵金。

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  • 桃園市代表隊在去年11月初舉行的全民運動會拿下歷屆最多的22面金牌，市府也頒出歷年最高獎金1805萬元，由桃園市體育會理事長葉政彥（右）代表受獎。如今卻驚傳有單項委員會疑似要求選手匯回部分個人獎金。（資料照，記者陳昀攝）

    桃園市代表隊在去年11月初舉行的全民運動會拿下歷屆最多的22面金牌，市府也頒出歷年最高獎金1805萬元，由桃園市體育會理事長葉政彥（右）代表受獎。如今卻驚傳有單項委員會疑似要求選手匯回部分個人獎金。（資料照，記者陳昀攝）

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