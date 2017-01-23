〈中部〉年貨雅集 商家進文學館擺攤
2017-01-23
〔記者李忠憲、蘇孟娟／台中報導〕台中文學館去年開館後成熱門景點，因位於第五市場內，文化局盼發展「最平民的文學館」，廿二日邀周邊商家進館區辦「文學年貨雅集」；市府客委會則在東勢客家文化園區舉辦新春客藝展。
台中文學館去年八月全面開館，每月參訪數可達二萬人次，為鼓勵文學館附近居民積極參與文學館活動，也落實「最平民的文學館」美名，與西區公所一同策劃「文學兆豐年」台中文學館年貨雅集活動。
昨包括邀名家揮毫贈春聯、捏麵人及蝶谷巴特手作DIY教學，園區內另有忘齡棋藝PK區，讓民眾利用環保特製的棋盤與棋子對弈；光明國中校長胡金枝帶著學生前來說故事，還有舞蹈班舞蹈、國樂演出，另有社區媽媽或協會表演歌舞等。
另也邀第五市場商家及花卉、茶葉、咖啡、烘焙、太陽餅等業者共襄盛舉，讓社區與文學館有更多連結，到文學館也能順便辦年貨，讓台中文學館有多元氛圍。
東勢客家園區春節送茶杯
客委會則在東勢客家文化園區邀包括劉曉邨、傅茂金、鄭光倫等十位藝術名家展出書畫作品，並結合客家音樂、藝術、文創、美食等，讓民眾感受客家味。
另規劃年初三、初四在石岡土牛客家文化館、初五、初六在東勢客家文化園區舉辦「茶席品茗話說客家」活動，讓民眾學習茶道，現場也會贈送大師作畫燒製的限量小茶杯。
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