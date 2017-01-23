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〈中部〉斥資近億 甲安埔區14.2公里路平

2017-01-23

〔記者歐素美／台中報導〕台中市至去年底共完成三二四．四公里路平，其中，甲安埔區完成十四．二公里，市議員吳敏濟表示，路平專案將人孔蓋減少六成以上，肯定市府將過去數十年從未全面性翻修的路面，透過路平專案改善，一次到位。

甲安埔區推動路平專案，繼大甲區如意路、水源路、中山路、東安路、大安區興安路、中山南路及外埔區大馬路後，甲后路也已完工，吳敏濟表示，市府兩年來共在甲安埔區斥資近億元，完成十四．二公里的路平，讓市民及遊客行車更為安全。

吳敏濟表示，甲安埔區這些路段常有重車往來，加上管線單位挖掘頻繁，人孔蓋過多，路基回填不實，造成道路坑坑洞洞，高低不平，機車摔倒等事故頻傳。這兩年來經其爭取市府實施路平，不僅改善不良路段的路況，連到處可見的人孔蓋也減少六成以上，重新劃設的標線全面提升防滑係數，有效改善天雨路滑造成機車滑倒等事故。

大甲區文曲里長林寶彩說，以前東安路因砂石車出入頻繁，路面嚴重毀損，嚴重影響用路人行車安全，改善後行車更有保障；騎機車民眾表示，路平減少人孔蓋，騎車安全多了。

吳敏濟除肯定路平專案成效，並呼籲市府建立制度定期檢查道路及橋樑，遇有危險徵兆立即處理，以免遇風災、豪雨或地震時造成嚴重傷害。

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  • 議員吳敏濟爭取甲安埔區路平專案，市府兩年來共完成逾十四公里。 （記者歐素美攝）

    議員吳敏濟爭取甲安埔區路平專案，市府兩年來共完成逾十四公里。 （記者歐素美攝）

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