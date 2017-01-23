〈中部〉助洪慈庸濟貧 藍里長挨自家人罵
2017-01-23
步佔鐘︰愛心不分黨派
〔記者歐素美／台中報導〕「歲末感恩，有愛分享」！時代力量立委洪慈庸與高和春貴慈善基金會合作，廿二日在大雅區六寶社區活動中心發放白米等物資給大雅區六寶及忠義里弱勢戶，因六寶里長步佔鐘是國民黨黃復興黨部資深黨員，協助洪慈庸發放物資遭藍營人士嚴厲抨擊；步佔鐘對此強調，愛心不分黨派，只要是對民眾好的就要做。
洪慈庸立委表示，新任國策顧問、和大工業董事長沈國榮成立「高和春貴慈善基金會」，發揮愛心捐贈物資幫助大雅區弱勢民眾，因和大位於中科園區，她選擇就近捐助大雅區忠義里及六寶里弱勢戶，並請來六寶里長步佔鐘協助，在六寶社區活動中心發放物資給三百戶中低收入戶及邊緣戶。
洪慈庸說，就要過年了，希望這些物資能幫助民眾好過年。昨天有許多行動不便的長輩前往領取物資，因白米重達六公斤，許多爺爺奶奶提不動，志工皆熱心幫忙抬上車或協助運送，洪慈庸並一一祝福民眾「新年快樂」。
不過，步佔鐘協助洪慈庸發放物資，卻遭地方的藍營人士批評；步佔鐘強調，自己是死忠的國民黨員，但愛心不能分黨派，有人要協助地方弱勢民眾，豈有將物資往外推的道理，只要是對居民有益的，不計毀譽，一定要做。
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