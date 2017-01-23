〈中部〉擅自砍公有樹 按棵數裁罰

2017-01-23

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府打造「綠色城市」，積極保護現存公有樹木，民眾移植樹木應事先申請，由台中市景觀及植栽委員會決定是否移植或換植。未依規定擅自遷移、砍伐或修剪，除按棵數裁罰外，並視毀損情形賠償樹木基本單價二至六倍金額。

市府為了保護現存公有樹木，規定民眾發現公有樹木需要移植時，必須檢附「移植計畫書」及相關資料，向建設局提出申請，由建設局景觀工程科、公園管理科或各大隊進行現勘，如確有必要移植、移除或新植，再將計畫提送台中市景觀及植栽委員會審查。

台中市景觀及植栽委員會由十五位專家學者及業界先進組成，審查將由小組視必要性、植栽存活機率或是否存在其他解決方式，決定是否同意移植或換植。通過審查才能進行樹木自費移植，且需委託專業廠商進行移植，確保被移植的樹木都能獲得最妥善的對待。

建設局表示，樹木是都市寶貴的綠色資源，經台中市景觀及植栽委員會審議通過後，申請人必須依計畫執行；若未依規定處理擅自遷移、砍伐或修剪，可能面臨每棵一二○○元至六○○○元罰鍰，並視樹木毀損情形賠償該規格樹木基本單價的二至六倍金額。

建設局強調，日前即在大里區中興路一段泉水巷，查獲建商申請移植樹木後，卻未按規定移植程序移樹。市府除依法裁罰外，也要求行為人按樹徑大小照市價賠償五十四萬六千元，如屬累犯者，還將研議報請警察局依刑法妨害公務罪嫌移送法辦，請民眾勿以身試法。