| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新年萬歲有禮 盒家安心過年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉建雷達站砍22相思樹？ 氣象站：修枝啦

2017-01-23

現場樹枝滿地 居民批違反承諾

〔記者黃鐘山、蘇金鳳／台中報導〕中央氣象局在南屯春社里望高寮附近興建中部區域防災降雨雷達站，但當地居民發現工地現場的廿二棵相思樹被連根拔起，違反氣象局移植的承諾，市議員何文海前往會勘，直斥氣象局做法粗暴，將發動居民包圍工地，不讓氣象局施工。

氣象局強化雨量監測能力，計畫在北部、中部、南部、雲林及宜蘭等地建置防災降雨雷達站。其中，中部區域防災降雨雷達站於南屯春社里望高寮附近相思林興建，氣象局二、三年前與當地居民舉行座談時，承諾會將當地的樹木移植。

但當地中台社區發展協會理事長施議閎最近卻發現，工地現場的相思樹被連根拔起，便向何文海反映。何文海到場發現廿二棵相思樹被砍倒或連根拔起，除斥責施工單位便宜行事，並質疑當初承諾要移樹，但移樹要斷根可能太麻煩，為了省事，竟然連根拔起。

議員斥粗暴 擬發動包圍工地

何文海及陪同前往會勘的施議閎、春社里長陳金樹及里民都很不滿，認為氣象局未履行承諾。何文海並表示，當初承諾社區民眾的事，氣象局未做到，將發動民眾包圍工地，不讓氣象局施工。

氣象站︰為移植8棵樹修枝

台中氣象站長柯俊賢說，是一場誤會，由於要蓋建物，就必須移植樹木，但移植需要修枝，民眾看到地面上的樹枝，是修枝所留下來，不是被砍的樹木，已向里長及社區理事長解釋；而該處預備移植八棵樹木，移植地點也選在望高寮附近，會要求包商依設計圖進行施工，好好保護樹木。

市府都發局營造施工科長黃永良表示，將了解施工單位是否依照設計內容進行整地，也會發文要求氣象局向當地居民提出解釋。

廣告
  • 居民質疑氣象局包商直接將相思樹連根拔起，市議員何文海直斥手法粗暴。（記者黃鐘山攝）

    居民質疑氣象局包商直接將相思樹連根拔起，市議員何文海直斥手法粗暴。（記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 樹木 綠色城市 路樹
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
清境高山景觀步道 估3月開放

南投縣仁愛鄉清境高山景觀步道，號稱全台最高的「無障礙高山景觀步道」，還未完工就在網路瘋傳，縣長林明溱昨日現勘，確認第一期工程的確要下月底才能…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：〈中部〉建雷達站砍22相思樹？ 氣象站：修枝啦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.