〈中部〉建雷達站砍22相思樹？ 氣象站：修枝啦
2017-01-23
現場樹枝滿地 居民批違反承諾
〔記者黃鐘山、蘇金鳳／台中報導〕中央氣象局在南屯春社里望高寮附近興建中部區域防災降雨雷達站，但當地居民發現工地現場的廿二棵相思樹被連根拔起，違反氣象局移植的承諾，市議員何文海前往會勘，直斥氣象局做法粗暴，將發動居民包圍工地，不讓氣象局施工。
氣象局強化雨量監測能力，計畫在北部、中部、南部、雲林及宜蘭等地建置防災降雨雷達站。其中，中部區域防災降雨雷達站於南屯春社里望高寮附近相思林興建，氣象局二、三年前與當地居民舉行座談時，承諾會將當地的樹木移植。
但當地中台社區發展協會理事長施議閎最近卻發現，工地現場的相思樹被連根拔起，便向何文海反映。何文海到場發現廿二棵相思樹被砍倒或連根拔起，除斥責施工單位便宜行事，並質疑當初承諾要移樹，但移樹要斷根可能太麻煩，為了省事，竟然連根拔起。
議員斥粗暴 擬發動包圍工地
何文海及陪同前往會勘的施議閎、春社里長陳金樹及里民都很不滿，認為氣象局未履行承諾。何文海並表示，當初承諾社區民眾的事，氣象局未做到，將發動民眾包圍工地，不讓氣象局施工。
氣象站︰為移植8棵樹修枝
台中氣象站長柯俊賢說，是一場誤會，由於要蓋建物，就必須移植樹木，但移植需要修枝，民眾看到地面上的樹枝，是修枝所留下來，不是被砍的樹木，已向里長及社區理事長解釋；而該處預備移植八棵樹木，移植地點也選在望高寮附近，會要求包商依設計圖進行施工，好好保護樹木。
市府都發局營造施工科長黃永良表示，將了解施工單位是否依照設計內容進行整地，也會發文要求氣象局向當地居民提出解釋。
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