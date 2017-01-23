〈中部〉到鄉村拔蘿蔔 台電另類尾牙
2017-01-23
〔記者顏宏駿／彰化報導〕台電彰化營業處舉辦「年終尾牙」的方式很特別，他們先委託農民契作白玉蘿蔔，昨天近六百位員工攜家帶眷，一起到鄉村「拔蘿蔔」，不僅造福當地農民，員工還可以來一趟農村一日遊，這種「另類尾牙」平均每位員工支付不到三百元，卻帶來大大滿足，至今已舉辦十八年。
負責承辦活動的台電福委會幹部林仲智說，三個月前他們就要找到願意契作的農民，依當時的蘿蔔價格定契約價，今年受到颱風影響，當時蘿蔔市場價格相當高，他們還是得依時價定契約，三分地的契作價格為十三萬元，若換算每名員工付出的成本不到三百元，福委會再補貼油錢給前來參加的員工。員工不分年資、階級、性別，每人領一個環保袋，一袋可裝約五十台斤，以現今零售價廿元計，等於到市場買一袋要一千元，但大家會來採，主要是員工間可以相互聯誼、交流、健行。
接受契作的農民黃萬祥說，蘿蔔的價格有起有落，前幾年蘿蔔零售價格飆到每台斤六十多元，今年過年前菜價下跌，蘿蔔也跟著跌，農民「歹過年」，但因和台電契作，要以面積計算，施作時不求量，只求品質顧好。他很謝謝台電給農民機會，如果國營事業都能帶頭這樣做，相信農民就不用常常面臨「菜金、菜土」的窘境。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
清境高山景觀步道 估3月開放
南投縣仁愛鄉清境高山景觀步道，號稱全台最高的「無障礙高山景觀步道」，還未完工就在網路瘋傳，縣長林明溱昨日現勘，確認第一期工程的確要下月底才能…
網友回應
熱門新聞
- 台泥董事長辜成允今晨逝世 享壽63歲
- 百萬分之1機率 英狙擊手1.8公里一槍斃3名IS
- 自由廣場》日本四小時殲滅中國東海艦隊？
- 川普結婚週年、太太獨返紐約 意外惹怒民眾！
- 黃明志美人罪壓箱3年 魔琴少女現身了
- A-Lin喜懷第二胎？尾牙宴狂閃酒有玄機
- 去年業績衰退 郭董道歉
- 營養午餐哪裡來 食安營隊帶學童從產地到餐桌
- 名媛自爆「受傷了」 兇手是精品……
- 民調：逾六成支持蔡總統年金改革決心
- 老母討每月1.5萬扶養費 法官裁3子女免付
- 過年拜拜雙手合十 環署：希望總統帶頭做
- 30媽媽抗議新北公園無特色 朱立倫：一定贏台北！
- 小黃闖紅燈撞斷騎士雙腳 運將嚇到說不出話
- 三星拍胸脯保證 台灣Note 7受災戶購新機王有優惠
- 百名家長學童寒風抗議 要求保留基隆路天橋
- 防彈少年團為世越號罹難家屬捐1億韓幣 新專輯也要獻給他們？
- 台泥辜成允疑踩空樓梯摔死 其子無法接受死因
- 楊培安噴發少女心 戴米妮遊迪士尼
- MLB》火爆脾氣 范屈拉曾向馬查多揮拳（影音）
- 各國莫名收到淘寶爛貨 強國刷單客搞的鬼！
- 衝動消費驚人 國人年花1620億購衣相當於3棟101
- 辜成允驟逝 台泥新董座張安平呼聲高
- 228連假高鐵加開142列次 1/28開放訂票
- 年味十足 邱德宏創作符籙年畫迎新歲
- 《愛肝加油站》 健保給付C肝口服新藥 並非所有患者都適用
- 籲請NCC停審 東森國際：台數科不適格買東森電視台
- 前晚才夢到墜機 郭彥甫搭機驚冒火花
- 獨家》驚心動魄！「蜘蛛人」爬6萬9千伏特高壓電塔
- 【食指，請暖身！】 日本排隊名店在台灣
- 躍上大舞台成亮點 北港國中管樂、大旗隊驚喜
- 《囧男孩》騙子1號 搖身一變大帥哥
- 90歲老農天天凌晨 2、3點巡田 被表揚優良農戶
- 蔦屋書店明開幕 WIRED TOKYO咖啡菜單曝光！
- Note 7自燃原因揭曉 三星：問題在電池
- 〈國際現場〉微軟將再裁員700人
- 江明賢墨彩展 樂賞人文美學
- 中國鄭州11戶民宅被強拆 屋內財物遭哄搶
- 溫嵐迷戀香氛 砸20萬考芳療證照
- 星期專訪》陳建仁：做好經濟發展 共創美麗新世界
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉到鄉村拔蘿蔔 台電另類尾牙
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分