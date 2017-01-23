〈中部〉到鄉村拔蘿蔔 台電另類尾牙

2017-01-23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台電彰化營業處舉辦「年終尾牙」的方式很特別，他們先委託農民契作白玉蘿蔔，昨天近六百位員工攜家帶眷，一起到鄉村「拔蘿蔔」，不僅造福當地農民，員工還可以來一趟農村一日遊，這種「另類尾牙」平均每位員工支付不到三百元，卻帶來大大滿足，至今已舉辦十八年。

負責承辦活動的台電福委會幹部林仲智說，三個月前他們就要找到願意契作的農民，依當時的蘿蔔價格定契約價，今年受到颱風影響，當時蘿蔔市場價格相當高，他們還是得依時價定契約，三分地的契作價格為十三萬元，若換算每名員工付出的成本不到三百元，福委會再補貼油錢給前來參加的員工。員工不分年資、階級、性別，每人領一個環保袋，一袋可裝約五十台斤，以現今零售價廿元計，等於到市場買一袋要一千元，但大家會來採，主要是員工間可以相互聯誼、交流、健行。

接受契作的農民黃萬祥說，蘿蔔的價格有起有落，前幾年蘿蔔零售價格飆到每台斤六十多元，今年過年前菜價下跌，蘿蔔也跟著跌，農民「歹過年」，但因和台電契作，要以面積計算，施作時不求量，只求品質顧好。他很謝謝台電給農民機會，如果國營事業都能帶頭這樣做，相信農民就不用常常面臨「菜金、菜土」的窘境。