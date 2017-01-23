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〈中部〉16工程師下偏鄉 教童程式設計

2017-01-23

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕年薪合計逾二千萬元的十六名趨勢科技公司工程師，在公司的支持下，到南投縣草屯鎮僑光國小展開五天的冬令營，三十八名小朋友在遊戲中學習程式設計的概念，負責營隊的技術經理蔡炯州說，很開心能為南投孩盡點心，未來希望有更多科技業加入。

趨勢科技十六名工程師，從廿一日起到廿五日在南投縣草屯鎮僑光國小舉辦冬令營，帶動的技術經理蔡炯州是南投人，他透露，五天的課程是花了兩個月開會再開會，設計再推翻重來，最後才定案，過程辛苦，但大家都覺得值得。

蔡炯州表示，會投入偏鄉程式教育，是因公司曾邀創立中華民國愛自造者協會理事長蘇文鈺教授演講，大家被他致力推動偏鄉小朋友程式教育的心而感動，於是訂下今年十場課程之約，首場五天冬令營，蘇文鈺教授選中僑光國小。

僑光國小校長洪旭光則說，美國前總統歐巴馬說「程式教育是公民素養」，台灣必須趕緊扎根，五天課程、餐費都由趨勢科技買單，原本只有廿五個名額，趨勢團隊最後讓三十八名報名學生全數參加。

這群年薪總計逾二千萬元的工程師，教小朋友3D列印、平台視覺化的Scratch程式、自走車、VR車…等，他們都先以遊戲來帶進程式概念，像昨日即先以大地遊戲和解密碼遊戲傳達該程式概念，小朋友玩得興味盎然，校長洪旭亮感動地說：「感謝這群工程師，讓大家看到小朋友發亮的眼神！」。

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  • 趨勢科技的工程師指導小朋友如何玩解密碼遊戲，並在遊戲中傳達Srcatch程式的概念。（記者陳鳳麗攝）

    趨勢科技的工程師指導小朋友如何玩解密碼遊戲，並在遊戲中傳達Srcatch程式的概念。（記者陳鳳麗攝）

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標題：〈中部〉16工程師下偏鄉 教童程式設計


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