〈中部〉寒士尾牙 70桌好菜暖心暖胃
2017-01-23
〔記者張聰秋／彰化報導〕周五（廿七日）除夕夜要過年了，多數人期待圍爐團圓一刻的到來，卻仍有不少失業、無家可歸或獨居老人等經濟弱勢族群，連下一餐在哪都不知道。昨天，七百位來自彰化縣、南投縣的寒士、獨居老人，在人安、創世、華山基金會安排下開辦七十桌，菜一上桌，很快被吃得精光。
尾牙活動昨在彰化市旭光西路封街登場，主辦單位在活動現場搭設舞台，安排歌仔戲和土風舞等娛樂節目，炒熱氣氛，彰化縣長魏明谷、社會處長黃淑娟，以及民進黨和國民黨民代等人到場，受邀者憑基金會發送邀請單入座，吃完飯領到小紅包，提前討個「金雞年」好兆頭。
現年五十八歲余姓民眾，因為去年出獄後無家可歸，接受平安站安置輔導。他說，跟陌生人共桌吃飯，感覺還是與家人共餐不同，有點怪；還有獨居老人說，若有親人陪伴吃飯會更好。
主辦單位說，辦桌菜的錢匯集縣府、慈善會、廟會、建設公司、獅子會、信合社，以及市民代表和縣議員等官方和民間資源，而食物是寒士活下去最基本的條件，辦桌菜的菜色稱不上山珍海味，卻熱呼呼又美味，也吃得飽，每道菜多了關懷味，吃起來格外不同。
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