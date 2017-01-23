〈中部〉益源古厝辦桌 1700份年菜送弱勢
彰化家扶募集4年 首達標
〔記者張聰秋／秀水報導〕彰化家扶中心愛心年菜活動昨天在彰化縣秀水鄉益源古厝古蹟舉行，這項活動四年前募集份數不及目標一半，無法滿足一千七百戶受助戶需求，今年募集達標，還首次在古蹟內席開廿三桌辦桌，大家吃得津津有味。
益源古厝第七代長孫陳邦弘說，早期古厝因家族人數多還有長工與佃農，每次吃飯起碼都要準備廿五桌，還要敲鑼打鼓，「開飯囉！」家扶今年辦廿三桌試吃，希望明年超過廿五桌，打破古厝辦桌記錄。
在現場，與會首長、民代等貴賓，分別扮成王爺、財神爺、格格等中國風和韓式風造型端菜亮相，「上菜囉！」 六道年菜有開運佛跳牆、功夫黃金燻雞、川香乾燒魚、無錫排骨、干具櫻花蝦米糕、極品東坡肉，色香味俱全，道道美味又可口。
家扶受助戶黃姓婦人，先生過世後她帶著三個小孩回娘家寄居生活，經濟條件不是很好，平常也會各自帶著孩子回娘家吃飯，開飯時娘家共有十一個小孩、十個大人，飯菜和烹煮重擔，都落在黃姓婦人的媽媽身上，生活過得辛苦。
23桌試吃 貴賓扮古裝上菜
最近，黃婦的爸爸得了肺癌，黃婦的媽媽照顧生病另一伴，無暇也無心準備年節食材，這份愛心年菜剛好派上用場。黃婦說，愛心年菜讓家人帶感恩和惜福的心圍爐。黃婦的二個小孩也品嚐雞腿和東坡肉，他們說，口味跟阿嬤煮的菜都很好吃。
彰化家扶中心主任王震光說，家扶中心募集愛心年菜第一年不如預期，募到四十六萬元，加上前縣長卓伯源補助廿萬經費，才能採購每套一千元的年菜共六百六十套，第二年、第三年募集情況轉好，第四年縣長魏明谷延續廿萬元經費補助，立委、縣議員、公司行號、佳恩國際同濟會等熱情響應，一口氣籌募二百萬元，足夠採購每套一千二百元的年菜，總共一千七百套。
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標題：〈中部〉益源古厝辦桌 1700份年菜送弱勢
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