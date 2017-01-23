〈中部〉買氣旺 東石魚市場漲2成
2017-01-23
〔記者蔡宗勳／東石報導〕昨天是農曆過年前最後一個假日，東石魚市場湧現搶購現撈漁獲的人潮，因供不應求，價格也水漲船高，比平常日漲約兩成。
除夕年夜飯餐桌上，少不了代表「年年有餘」的魚，不少民眾昨到東石魚市場搶鮮。魚市場主任吳純裕推薦下，原本平價的刺鯧（俗稱肉質仔），因為具「五世其昌」意涵，頓時炙手可熱，每尾重逾一百五十公克的大尾規格者，每公斤大約五百元，雖比平常貴了不少，但比起大白鯧每公斤動輒兩千元起跳，還是吸引民眾選購。
吳純裕說，受沿海漁業資源衰竭衝擊，去年東石魚市漁獲量僅往年四成，今年過年前也不理想，尤其是白鯧、午仔與白腹等高價魚幾乎屈指可數，漁民收入不到往年一半。
吳純裕表示，由於白鯧漁獲量少得可憐，一公斤以上規格者大白鯧更是罕見，已連續好幾天沒有大白鯧交易，因而沒有出現以往每公斤拍賣價兩千五百至三千元情況，取而代之的是約半公斤重的白鯧，因物以稀為貴，每公斤從七百元漲至一千六百元，且依然搶手。
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