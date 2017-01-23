| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新年萬歲有禮 盒家安心過年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉買氣旺 東石魚市場漲2成

2017-01-23

〔記者蔡宗勳／東石報導〕昨天是農曆過年前最後一個假日，東石魚市場湧現搶購現撈漁獲的人潮，因供不應求，價格也水漲船高，比平常日漲約兩成。

除夕年夜飯餐桌上，少不了代表「年年有餘」的魚，不少民眾昨到東石魚市場搶鮮。魚市場主任吳純裕推薦下，原本平價的刺鯧（俗稱肉質仔），因為具「五世其昌」意涵，頓時炙手可熱，每尾重逾一百五十公克的大尾規格者，每公斤大約五百元，雖比平常貴了不少，但比起大白鯧每公斤動輒兩千元起跳，還是吸引民眾選購。

吳純裕說，受沿海漁業資源衰竭衝擊，去年東石魚市漁獲量僅往年四成，今年過年前也不理想，尤其是白鯧、午仔與白腹等高價魚幾乎屈指可數，漁民收入不到往年一半。

吳純裕表示，由於白鯧漁獲量少得可憐，一公斤以上規格者大白鯧更是罕見，已連續好幾天沒有大白鯧交易，因而沒有出現以往每公斤拍賣價兩千五百至三千元情況，取而代之的是約半公斤重的白鯧，因物以稀為貴，每公斤從七百元漲至一千六百元，且依然搶手。

廣告
  • 白鯧是農曆年老饕的首選之一，價格大漲一倍以上。（記者蔡宗勳攝）

    白鯧是農曆年老饕的首選之一，價格大漲一倍以上。（記者蔡宗勳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 魚市場
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
清境高山景觀步道 估3月開放

南投縣仁愛鄉清境高山景觀步道，號稱全台最高的「無障礙高山景觀步道」，還未完工就在網路瘋傳，縣長林明溱昨日現勘，確認第一期工程的確要下月底才能…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：〈中部〉買氣旺 東石魚市場漲2成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.