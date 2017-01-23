〈中部〉寒士吃飽尾牙 雲嘉席開110桌

2017-01-23

〔記者詹士弘、丁偉杰、曾迺強／綜合報導〕人安、創世與華山基金會策略聯盟，昨天在斗六市公所席開卅桌，舉辦寒士吃飽活動，邀請雲林地區寒士、街友、單親媽媽及獨居老人一起用餐，另在嘉義場也席開八十桌，讓弱勢者提前圍爐，並希望能過個好年。

人安基金會雲林平安站長羅敏耀表示，今年碰上近十幾年來最嚴重的社福寒冬，又因雲林辦理台灣燈會，磁吸縣內企業贊助資源，所以社福團體對外不論勸募捐款或者認養年菜、尾牙餐，難度都很高，所幸人間處處有愛，獲北港武德宮、虎尾愛心行善會等單位支持，讓寒士尾牙能順利舉辦。

人安嘉義平安站長黃宸宏也說，景氣寒冬，嘉義市嘉邑行善團得知今年嘉義場尾牙餐宴募款狀況不理想，鼎力支持負擔全部紅包及餐飲費用約一百萬元，讓與會者開心吃尾牙，每人也獲贈一千元紅包。

「不知有多久沒吃頓熱騰騰的團圓飯了！」五十五歲的周先生退休金被朋友騙光，投資全數付諸流水，老婆和小孩都離開他，一度不知何去何從，去年底接受雲林平安站安置輔導，目前擔任義工，協助站內清潔工作，這次的尾牙讓他回想起與家人圍爐的感覺，希望能早一天回歸社會。

另外，嘉義縣社會局日安民雄家庭福利服務中心，昨天上午在興中國小舉辦「新春納福，祖孫共樂」活動，主辦單位安排學童熱舞、騎獨輪車表演及演出「小小醉八仙」短劇等，並設計多項祖孫同樂趣味競賽，數十對祖孫共同捏飯糰、書寫創意春聯等，提前感受春節熱鬧氣氛。