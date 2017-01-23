〈中部〉斗六燈會小而美 今明試燈
2017-01-23
〔記者詹士弘／斗六報導〕台灣燈會舉辦在即，連續三年自辦燈會的雲林縣斗六市公所希望納入第三燈區，但未能如願，今年決定繼續自辦，在斗六市圓環打造小燈會，結合在地農產、文化特色的花燈，主打精緻小而美，但也不會搶了台灣燈會的鋒頭。
結合農產文化特色 25日開燈
市長謝淑亞指出，斗六車站是年台灣燈會重要接駁轉運站之一，斗六將扮演山線轉運與招待的角色，預估將有百萬人次到訪斗六，創造上億元商機，雖然未能成為台灣燈會的斗六燈區，但仍延續過去自辦燈會精神，希望點亮雲林的門面。
斗六公所民政課長曾建慧表示，斗六燈會主燈區在圓環，除有凱馨實業認捐的主燈「天雞燈」外，還有祈福象徵的「媽祖燈」、面對太平路的「太平有象燈」、還有其它小型花燈，相當熱鬧，目前已搭設完成，今、明兩天會試燈，廿五日正式開燈，至少展至元宵節。
曾建慧指出，除圓環燈區外，另在斗六火車站二樓大廳也將設有「麒麟燈」、太平路土地廟有「土地公燈」、行啟館也會設置小型花燈；為了讓斗六燈會可以繼續辦下去，明年可能仿台灣燈會，爭取上級補助經費，再委外辦理。
雲林燈會路跑 逾2萬人參加
另，第一屆雲林燈會斗六萬人路跑，昨天早上在斗六棒球場起跑，三公里長的短距離路跑，適合閤家參與，吸引逾兩萬人參加，有人推著娃娃車、帶著小BABY一起參加，也有人帶著寵物狗一起跑，有小朋友騎單車、直排輪參與路跑，還有人變妝穿上「布馬陣」、「恐龍裝」的行頭來「插花」，相當熱鬧。
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