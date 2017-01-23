〈中部〉超夢幻！ 太保花海節登場吸萬人
2017-01-23
花田共25公頃 31日結束
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2017太保市花海節「太保熊幸福」昨天亮麗登場，廣達二十五公頃花海景致，美不勝收，各個社區裝置藝術，爭奇鬥艷，還有超夢幻的七彩花田，開幕第一天就湧入數萬遊客，盛況空前車陣綿延三公里，好不熱鬧，花期預計至卅一日結束。
嘉義縣太保市花海節由太保市公所與太保市農會共同主辦，活動開幕與閉幕當天，前五百名排隊打卡遊客，都可獲贈幸福小熊吊飾；昨天開幕，一早就吸引遊客到現場排隊索取幸福小熊吊飾，小朋友開心與幸福熊拍照，工作人員打趣說：「大家都愛熊幸福」。
社區裝置藝術 爭奇鬥艷
活動現場除令人目不暇給的美麗花田景象，還有花田裝置藝術供遊客欣賞。新埤社區用竹子編織超大型的雞籠，一旁稻草人維妙維肖，讓人讚不絕口；田尾社區以傳統曬稻穀場為主題，旁邊還有想要偷吃穀子的雞、鴨，逗趣可愛；過溝社區的稻草屋，讓人回憶早年農村景象，引領遊客走入時光隧道。
太保市長黃榮利在八年前擔任太保市農會總幹事任內，開始鼓勵農民利用二期稻作收割後，在位於高鐵聯外道路旁的第二有機稻米專區，種植油菜花和波斯菊，打造浪漫花田，適逢農曆春節期間，吸引數以萬計賞花人潮，逐漸成為遠近馳名的季節景點。
新增市集 農特產品買得到
去年，黃榮利與妹妹黃麗貞（現任太保市農會總幹事）攜手打造太保市花海節，讓遊客零距離體驗嘉南平原農村生活樣貌，今年邁入第二屆的花海節，內容比去年更豐富，吸引更多遊客來賞花。
黃榮利說，今年新增花海市集，讓遊客可以買到有機米、小番茄、美濃瓜等在地特色農特產品，邀請遊客過年期間來體驗太保鄉親的熱情與創意，享受冬陽及花草芬芳。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 花海節
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
清境高山景觀步道 估3月開放
南投縣仁愛鄉清境高山景觀步道，號稱全台最高的「無障礙高山景觀步道」，還未完工就在網路瘋傳，縣長林明溱昨日現勘，確認第一期工程的確要下月底才能…
網友回應
熱門新聞
- 台泥董事長辜成允今晨逝世 享壽63歲
- 百萬分之1機率 英狙擊手1.8公里一槍斃3名IS
- 自由廣場》日本四小時殲滅中國東海艦隊？
- 川普結婚週年、太太獨返紐約 意外惹怒民眾！
- 黃明志美人罪壓箱3年 魔琴少女現身了
- A-Lin喜懷第二胎？尾牙宴狂閃酒有玄機
- 去年業績衰退 郭董道歉
- 營養午餐哪裡來 食安營隊帶學童從產地到餐桌
- 名媛自爆「受傷了」 兇手是精品……
- 民調：逾六成支持蔡總統年金改革決心
- 老母討每月1.5萬扶養費 法官裁3子女免付
- 過年拜拜雙手合十 環署：希望總統帶頭做
- 30媽媽抗議新北公園無特色 朱立倫：一定贏台北！
- 小黃闖紅燈撞斷騎士雙腳 運將嚇到說不出話
- 三星拍胸脯保證 台灣Note 7受災戶購新機王有優惠
- 百名家長學童寒風抗議 要求保留基隆路天橋
- 防彈少年團為世越號罹難家屬捐1億韓幣 新專輯也要獻給他們？
- 台泥辜成允疑踩空樓梯摔死 其子無法接受死因
- 楊培安噴發少女心 戴米妮遊迪士尼
- MLB》火爆脾氣 范屈拉曾向馬查多揮拳（影音）
- 各國莫名收到淘寶爛貨 強國刷單客搞的鬼！
- 衝動消費驚人 國人年花1620億購衣相當於3棟101
- 辜成允驟逝 台泥新董座張安平呼聲高
- 228連假高鐵加開142列次 1/28開放訂票
- 年味十足 邱德宏創作符籙年畫迎新歲
- 《愛肝加油站》 健保給付C肝口服新藥 並非所有患者都適用
- 籲請NCC停審 東森國際：台數科不適格買東森電視台
- 前晚才夢到墜機 郭彥甫搭機驚冒火花
- 獨家》驚心動魄！「蜘蛛人」爬6萬9千伏特高壓電塔
- 【食指，請暖身！】 日本排隊名店在台灣
- 躍上大舞台成亮點 北港國中管樂、大旗隊驚喜
- 《囧男孩》騙子1號 搖身一變大帥哥
- 90歲老農天天凌晨 2、3點巡田 被表揚優良農戶
- 蔦屋書店明開幕 WIRED TOKYO咖啡菜單曝光！
- Note 7自燃原因揭曉 三星：問題在電池
- 〈國際現場〉微軟將再裁員700人
- 江明賢墨彩展 樂賞人文美學
- 中國鄭州11戶民宅被強拆 屋內財物遭哄搶
- 溫嵐迷戀香氛 砸20萬考芳療證照
- 星期專訪》陳建仁：做好經濟發展 共創美麗新世界
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉超夢幻！ 太保花海節登場吸萬人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分