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〈中部〉超夢幻！ 太保花海節登場吸萬人

2017-01-23

花田共25公頃 31日結束

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2017太保市花海節「太保熊幸福」昨天亮麗登場，廣達二十五公頃花海景致，美不勝收，各個社區裝置藝術，爭奇鬥艷，還有超夢幻的七彩花田，開幕第一天就湧入數萬遊客，盛況空前車陣綿延三公里，好不熱鬧，花期預計至卅一日結束。

嘉義縣太保市花海節由太保市公所與太保市農會共同主辦，活動開幕與閉幕當天，前五百名排隊打卡遊客，都可獲贈幸福小熊吊飾；昨天開幕，一早就吸引遊客到現場排隊索取幸福小熊吊飾，小朋友開心與幸福熊拍照，工作人員打趣說：「大家都愛熊幸福」。

社區裝置藝術 爭奇鬥艷

活動現場除令人目不暇給的美麗花田景象，還有花田裝置藝術供遊客欣賞。新埤社區用竹子編織超大型的雞籠，一旁稻草人維妙維肖，讓人讚不絕口；田尾社區以傳統曬稻穀場為主題，旁邊還有想要偷吃穀子的雞、鴨，逗趣可愛；過溝社區的稻草屋，讓人回憶早年農村景象，引領遊客走入時光隧道。

太保市長黃榮利在八年前擔任太保市農會總幹事任內，開始鼓勵農民利用二期稻作收割後，在位於高鐵聯外道路旁的第二有機稻米專區，種植油菜花和波斯菊，打造浪漫花田，適逢農曆春節期間，吸引數以萬計賞花人潮，逐漸成為遠近馳名的季節景點。

新增市集 農特產品買得到

去年，黃榮利與妹妹黃麗貞（現任太保市農會總幹事）攜手打造太保市花海節，讓遊客零距離體驗嘉南平原農村生活樣貌，今年邁入第二屆的花海節，內容比去年更豐富，吸引更多遊客來賞花。

黃榮利說，今年新增花海市集，讓遊客可以買到有機米、小番茄、美濃瓜等在地特色農特產品，邀請遊客過年期間來體驗太保鄉親的熱情與創意，享受冬陽及花草芬芳。

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  • 教堂裝置藝術，也是花海節最夯的景點之一。（記者蔡宗勳攝）

    教堂裝置藝術，也是花海節最夯的景點之一。（記者蔡宗勳攝）

  • 七彩花田令人目不暇給。（記者蔡宗勳攝）

    七彩花田令人目不暇給。（記者蔡宗勳攝）

  • 花海節的早年農村意象，吸引不少遊客懷舊。（記者蔡宗勳攝）

    花海節的早年農村意象，吸引不少遊客懷舊。（記者蔡宗勳攝）

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