〈南部〉3千斤台灣鯛義賣 1小時完售
2017-01-22
〔記者楊金城／新營報導〕高麗菜價崩盤，台灣鯛魚價慘跌又滯銷，新營昨天促銷三千台斤台灣鯛做公益，只要銅板價，二尾廿元，義賣所得將捐給北台南家扶中心，民眾排隊搶購響應，一小時就完售。
台南市議員賴惠員、陳怡珍、陽光國際開發建設先募集資金以每台斤廿元向學甲養殖漁民購買台灣鯛，昨在賴惠員新營服務處舉辦「好拾成雙、台灣鯛行銷做公益」活動，整車載來三千台斤活體台灣鯛義賣，兩尾台灣鯛合重約三斤，義賣價才廿元，一尾十元。
許多民眾排隊搶購撿便宜，又能幫助家扶的弱勢孩子，大家樂翻了。 賴惠員說，台灣鯛目前魚價慘跌到一台斤廿二、廿三元又滯銷，養殖漁民苦不堪言，義賣台灣鯛可促請政府重視解決問題、行銷民眾多吃優良的台灣鯛幫助漁民，又能幫助家扶生。
台南市南瀛養殖生產協會榮譽理事長蔡阿玉說，農委會將啟動台灣鯛收購計畫，在台南市預計以每台斤廿．四元收購八百五十公噸，但收購還沒行動。
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