〈南部〉（台南）新市12震災戶 感恩重建入厝

2017-01-22

〔記者林孟婷／新市報導〕二○六台南大地震導致新市區三民街有十二戶民宅，因為土壤液化而房屋下陷、路面毀損，經過一年的修復，完成公共設施、房屋重建修繕，新市區公所昨天為住戶舉辦災後重建入厝感恩活動。

市長賴清德說，希望以後談起二○六台南大地震時，記得的不是傷亡與恐懼，而是社會大眾對台南的愛以及台南市民勇敢的精神。

區長邱保華說，三民街十二戶住宅在震災中受損嚴重，房屋下陷最高達到五十四公分、出現噴沙、道路隆起，住戶不敢住，在各界愛心和市府幫助之下，重建之路才能順利圓滿。

公所特地準備柴米油鹽醬醋茶等「入厝七寶」、湯圓與魯麵，祝賀十二戶住戶在過年前可以「回家」入厝，雖然房屋已經重建恢復，但是內部裝修還需要一段時間。

住戶鐘淑梅與賴清德為住家門口貼上春聯、迎接新的一年到來。她說，地震後不僅房屋傾斜下陷，牆壁也龜裂嚴重，住了廿年的家一夕之間毀了，當時還難過的抱著前來勘災的公所人員痛哭，「感謝重建過程有公所、市府的幫忙，給住戶很大的幫助與勇氣」。

賴清德感謝林榮三基金會捐億元

賴清德特別提到，《自由時報》故創辦人林榮三秉持「台灣優先、自由第一」精神，以林榮三基金會名義捐贈新台幣一億元，協助受難者及家屬都能得到最妥善的關懷與重建，他與市民都感謝在心。

賴清德說，受創最嚴重的維冠大樓，目前市府採取原地重建、讓受災戶賣地離開的兩種方式，原地重建者已成立都更會，希望能在今年春天動工、最多兩年就能完工。