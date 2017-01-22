| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今晨淡水低溫下探12度 冷氣團持續影響至24日
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉（台南）新市12震災戶 感恩重建入厝

2017-01-22

〔記者林孟婷／新市報導〕二○六台南大地震導致新市區三民街有十二戶民宅，因為土壤液化而房屋下陷、路面毀損，經過一年的修復，完成公共設施、房屋重建修繕，新市區公所昨天為住戶舉辦災後重建入厝感恩活動。

市長賴清德說，希望以後談起二○六台南大地震時，記得的不是傷亡與恐懼，而是社會大眾對台南的愛以及台南市民勇敢的精神。

區長邱保華說，三民街十二戶住宅在震災中受損嚴重，房屋下陷最高達到五十四公分、出現噴沙、道路隆起，住戶不敢住，在各界愛心和市府幫助之下，重建之路才能順利圓滿。

公所特地準備柴米油鹽醬醋茶等「入厝七寶」、湯圓與魯麵，祝賀十二戶住戶在過年前可以「回家」入厝，雖然房屋已經重建恢復，但是內部裝修還需要一段時間。

住戶鐘淑梅與賴清德為住家門口貼上春聯、迎接新的一年到來。她說，地震後不僅房屋傾斜下陷，牆壁也龜裂嚴重，住了廿年的家一夕之間毀了，當時還難過的抱著前來勘災的公所人員痛哭，「感謝重建過程有公所、市府的幫忙，給住戶很大的幫助與勇氣」。

賴清德感謝林榮三基金會捐億元

賴清德特別提到，《自由時報》故創辦人林榮三秉持「台灣優先、自由第一」精神，以林榮三基金會名義捐贈新台幣一億元，協助受難者及家屬都能得到最妥善的關懷與重建，他與市民都感謝在心。

賴清德說，受創最嚴重的維冠大樓，目前市府採取原地重建、讓受災戶賣地離開的兩種方式，原地重建者已成立都更會，希望能在今年春天動工、最多兩年就能完工。

廣告
  • 慶祝入厝活動，主辦單位為住戶們準備「入厝七寶」。（記者林孟婷攝）

    慶祝入厝活動，主辦單位為住戶們準備「入厝七寶」。（記者林孟婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》錯亂

「拒絕和平統一就是戰爭」，郝柏村說的。說真的，他回去中國，更快樂。都這把年紀，還要為兒子競選國民黨主席奔波，指點江山，讓人有昨是今非之怒。曾經在郝總長或郝司令時代當兵的年輕人，誰不被迫和共產黨要有不共…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：〈南部〉（台南）新市12震災戶 感恩重建入厝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.