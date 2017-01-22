〈南部〉（台南）北門洋香瓜比美 冠軍19.5度超甜

2017-01-22

〔記者楊金城／北門報導〕北門區種植洋香瓜超過三十年歷史，栽種面積至今成長到七十公頃，北門區農會昨天舉辦第一屆北門洋香瓜比賽，十八組洋香瓜的平均甜度高達十五度，甜到破表，首屆冠軍郭明佩的冠軍瓜甜度更達不可思議的十九．五度，得獎實至名歸。

五十五年次的瓜農郭明佩原是名西點師傅，廿五年前因顧慮老父種瓜辛苦，辭職返回故鄉北門錦湖里接棒，他和太太侯碧月細心照顧洋香瓜，用三甲地輪種，只種一公頃多洋香瓜，其餘農地休耕養地，勇奪首屆北門洋香瓜冠軍，十分開心。

擔任北門蔬果產銷班長的郭明佩說，種瓜用心加上耐心就會有回報。他的洋香瓜曾賣給同行，在百貨公司賣到一顆一千五百元高價，今年他的六顆裝洋香瓜禮盒在台北批發價有二千二百元高價，再賣到一般市面至少三千六百元起跳。

另位瓜農陳龍志是汽修黑手師傅，兼差種植一公頃多的洋香瓜，今年產季在台北批發市場創下一公斤一百五十五元的高價。

「北門洋香瓜，台灣最讚！」北門農會總幹事洪明農說，北門瓜好吃秘訣在北門沿海地帶富含鹽份的土質，加上隧道式栽種，不但賣相好、品質佳、果肉厚實，甜度和口感更是讓吃過的人都稱讚，舉辦首屆北門洋香瓜比賽就是希望提高北門瓜的地位和行銷，造福瓜農。

有十八位瓜農參賽，現場評審果形外觀和檢測甜度，甜度平均有十五度，一般水果甜度達十二度就很甜，北門洋香瓜果然名不虛傳。比賽結果，冠軍郭明佩，亞軍郭寶結、郭慶合，季軍郭洪秀鸞、陳國泰、郭永昌。