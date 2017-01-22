| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今晨淡水低溫下探12度 冷氣團持續影響至24日
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉（台南）北門洋香瓜比美 冠軍19.5度超甜

2017-01-22

〔記者楊金城／北門報導〕北門區種植洋香瓜超過三十年歷史，栽種面積至今成長到七十公頃，北門區農會昨天舉辦第一屆北門洋香瓜比賽，十八組洋香瓜的平均甜度高達十五度，甜到破表，首屆冠軍郭明佩的冠軍瓜甜度更達不可思議的十九．五度，得獎實至名歸。

五十五年次的瓜農郭明佩原是名西點師傅，廿五年前因顧慮老父種瓜辛苦，辭職返回故鄉北門錦湖里接棒，他和太太侯碧月細心照顧洋香瓜，用三甲地輪種，只種一公頃多洋香瓜，其餘農地休耕養地，勇奪首屆北門洋香瓜冠軍，十分開心。

擔任北門蔬果產銷班長的郭明佩說，種瓜用心加上耐心就會有回報。他的洋香瓜曾賣給同行，在百貨公司賣到一顆一千五百元高價，今年他的六顆裝洋香瓜禮盒在台北批發價有二千二百元高價，再賣到一般市面至少三千六百元起跳。

另位瓜農陳龍志是汽修黑手師傅，兼差種植一公頃多的洋香瓜，今年產季在台北批發市場創下一公斤一百五十五元的高價。

「北門洋香瓜，台灣最讚！」北門農會總幹事洪明農說，北門瓜好吃秘訣在北門沿海地帶富含鹽份的土質，加上隧道式栽種，不但賣相好、品質佳、果肉厚實，甜度和口感更是讓吃過的人都稱讚，舉辦首屆北門洋香瓜比賽就是希望提高北門瓜的地位和行銷，造福瓜農。

有十八位瓜農參賽，現場評審果形外觀和檢測甜度，甜度平均有十五度，一般水果甜度達十二度就很甜，北門洋香瓜果然名不虛傳。比賽結果，冠軍郭明佩，亞軍郭寶結、郭慶合，季軍郭洪秀鸞、陳國泰、郭永昌。

廣告
  • 北門洋香瓜首屆冠軍郭明佩。（記者楊金城攝）

    北門洋香瓜首屆冠軍郭明佩。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》錯亂

「拒絕和平統一就是戰爭」，郝柏村說的。說真的，他回去中國，更快樂。都這把年紀，還要為兒子競選國民黨主席奔波，指點江山，讓人有昨是今非之怒。曾經在郝總長或郝司令時代當兵的年輕人，誰不被迫和共產黨要有不共…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：〈南部〉（台南）北門洋香瓜比美 冠軍19.5度超甜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.