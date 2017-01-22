| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今晨淡水低溫下探12度 冷氣團持續影響至24日
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉夏綠秋紅 鹽水月津港燈節點亮浪漫

2017-01-22

〔記者楊金城／鹽水報導〕台灣最美麗的藝術燈節，二○一七月津港燈節昨晚在鹽水月津港水月橋啟燈，浪漫登場，遊客讚說好美，市長賴清德表示，月津港燈節未來要愈辦愈好，回報遊客的支持。

市府邀請知名的舞鈴劇場帶來精彩的開幕演出，賴清德、議長賴美惠主持啟燈，揭開為期三十九天的鹽水月津港燈節。

舞鈴劇場為月津港在地環境特色及裝置藝術量身打造出專屬劇碼《光》。劇碼透過水、火、風、林、天圓地方、落水女神、天地等段落表演，以洛水女神、劍客、弓箭手等元素構成，搭配ＬＥＤ扯鈴、舞蹈、新馬戲、鼓手及現場演唱，帶來傳統結合現代的藝術表演，獲得熱烈掌聲。

賴清德說，月津港燈節跟其他台灣的燈會、燈節最大不同處，在昔稱「四月津」的鹽水月津港水域邀請國內外藝術家創作燈景裝置藝術，獲得好評，將來要愈辦愈好，回報遊客的支持。

有別於以往燈區氣氛營造方式，二○一七月津港燈節以「四季禮讚」為策展主題，首度透過光環境四種顏色主軸，營造出「春曉」、「夏綠」、「秋紅」、「冬藏」四季不同氛圍，盡展鹽水風華。

藝術地景 可穿梭賞燈

策展團隊邀請國內外藝術家及大專院校創作近五十件藝術燈景，其中七件大型地景亮點作品、四件國際藝術家作品及大專院校廿三件精彩之作，讓民眾在四種特色氛圍中穿梭賞燈。

月津港燈節今年展到二二八，搭配周邊熱鬧活動，值得全國遊客在新春期間一起來到台南鹽水，感受無與倫比的視覺饗宴。

廣告
  • 月津港燈節昨晚啟燈，浪漫登場。（記者楊金城攝）

    月津港燈節昨晚啟燈，浪漫登場。（記者楊金城攝）

  • 舞鈴劇場為月津港燈節帶來精彩的開幕演出。（記者楊金城攝）

    舞鈴劇場為月津港燈節帶來精彩的開幕演出。（記者楊金城攝）

  • 月津港燈節昨晚啟燈，岸上也有燈區造景，遊客可穿梭賞燈。（記者楊金城攝）

    月津港燈節昨晚啟燈，岸上也有燈區造景，遊客可穿梭賞燈。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》錯亂

「拒絕和平統一就是戰爭」，郝柏村說的。說真的，他回去中國，更快樂。都這把年紀，還要為兒子競選國民黨主席奔波，指點江山，讓人有昨是今非之怒。曾經在郝總長或郝司令時代當兵的年輕人，誰不被迫和共產黨要有不共…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：〈南部〉夏綠秋紅 鹽水月津港燈節點亮浪漫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.