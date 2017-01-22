〈南部〉夏綠秋紅 鹽水月津港燈節點亮浪漫
2017-01-22
〔記者楊金城／鹽水報導〕台灣最美麗的藝術燈節，二○一七月津港燈節昨晚在鹽水月津港水月橋啟燈，浪漫登場，遊客讚說好美，市長賴清德表示，月津港燈節未來要愈辦愈好，回報遊客的支持。
市府邀請知名的舞鈴劇場帶來精彩的開幕演出，賴清德、議長賴美惠主持啟燈，揭開為期三十九天的鹽水月津港燈節。
舞鈴劇場為月津港在地環境特色及裝置藝術量身打造出專屬劇碼《光》。劇碼透過水、火、風、林、天圓地方、落水女神、天地等段落表演，以洛水女神、劍客、弓箭手等元素構成，搭配ＬＥＤ扯鈴、舞蹈、新馬戲、鼓手及現場演唱，帶來傳統結合現代的藝術表演，獲得熱烈掌聲。
賴清德說，月津港燈節跟其他台灣的燈會、燈節最大不同處，在昔稱「四月津」的鹽水月津港水域邀請國內外藝術家創作燈景裝置藝術，獲得好評，將來要愈辦愈好，回報遊客的支持。
有別於以往燈區氣氛營造方式，二○一七月津港燈節以「四季禮讚」為策展主題，首度透過光環境四種顏色主軸，營造出「春曉」、「夏綠」、「秋紅」、「冬藏」四季不同氛圍，盡展鹽水風華。
藝術地景 可穿梭賞燈
策展團隊邀請國內外藝術家及大專院校創作近五十件藝術燈景，其中七件大型地景亮點作品、四件國際藝術家作品及大專院校廿三件精彩之作，讓民眾在四種特色氛圍中穿梭賞燈。
月津港燈節今年展到二二八，搭配周邊熱鬧活動，值得全國遊客在新春期間一起來到台南鹽水，感受無與倫比的視覺饗宴。
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