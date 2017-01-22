〈南部〉花媽發紅包 喊話多挺小英總統

2017-01-22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊昨表示，小英總統有勇氣、堅持改革理想及腳步，希望鄉親做小英改革有力的後盾；她認為改革都會有阻力、都會有人反對，但台灣若沒改革，沒辦法成為一個正常、進步、能跟別人競爭的國家。

陳菊昨陸續在五個地方發送過年小紅包，吸引大批民眾排隊索取，第五站在三民區大港保安宮時，她有感而發、向鄉親喊話，盼多支持小英。

陳菊認為萬事起頭難，蔡英文總統如今正面臨很多困難，希望大家多鼓勵、支持，現場不少鄉親大聲回覆「賀」。

陳菊談到小英改革，也提到自己在三民區推動果菜市場搬遷、打通十全路所遇到的阻礙，她表示雖受到很多責備，但是做對的、正確的事，相信市民朋友會支持，並重申三民區孝順街、寶珠溝淹水四十多年的老問題，一定要解決。

陳菊昨發送小紅包時，包括陳其邁、林岱樺、管碧玲、趙天麟、劉世芳等有意競逐下屆市長的立委陸續現身，並跟著陳菊發送紅包，或向鄉親握手致意、或者搬出標語跟大家問好，場面相當熱絡。