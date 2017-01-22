〈南部〉《觀察筆記》錯亂

2017-01-22

「拒絕和平統一就是戰爭」，郝柏村說的。

說真的，他回去中國，更快樂。都這把年紀，還要為兒子競選國民黨主席奔波，指點江山，讓人有昨是今非之怒。

曾經在郝總長或郝司令時代當兵的年輕人，誰不被迫和共產黨要有不共戴天之仇，有輔導長、政戰官、保防官和國民黨小組長盯著，郝大將一聲「統統有」，有誰敢不在嘴巴上將共匪恨得牙癢癢？

如今，他解甲，卸下武器、軍裝，轉進政治舞台一退休，卻走入敵意的中國。留下瞠目結舌的台灣充員兵，想起金門崗哨站衛兵迎著凜冽海風的黑夜中，拉槍機喝道：「口令」，神經繃得緊緊的日子。

料羅灣寒風如刀，割裂著眼神，梭巡灘頭岩石，手電筒照射統計著數目，一有增減可能就是對方水鬼，立即開槍。

台灣不可維持現狀嗎？照他郝先生的論調，不乖乖加入中國，就是要戰爭。果然，和平是手段，是武統的笑臉。

他在幫對方武嚇嗎？想起了示範單兵攻擊的郝大將！（資深記者黃明裕）