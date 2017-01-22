| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今晨淡水低溫下探12度 冷氣團持續影響至24日
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《觀察筆記》錯亂

2017-01-22

「拒絕和平統一就是戰爭」，郝柏村說的。

說真的，他回去中國，更快樂。都這把年紀，還要為兒子競選國民黨主席奔波，指點江山，讓人有昨是今非之怒。

曾經在郝總長或郝司令時代當兵的年輕人，誰不被迫和共產黨要有不共戴天之仇，有輔導長、政戰官、保防官和國民黨小組長盯著，郝大將一聲「統統有」，有誰敢不在嘴巴上將共匪恨得牙癢癢？

如今，他解甲，卸下武器、軍裝，轉進政治舞台一退休，卻走入敵意的中國。留下瞠目結舌的台灣充員兵，想起金門崗哨站衛兵迎著凜冽海風的黑夜中，拉槍機喝道：「口令」，神經繃得緊緊的日子。

料羅灣寒風如刀，割裂著眼神，梭巡灘頭岩石，手電筒照射統計著數目，一有增減可能就是對方水鬼，立即開槍。

台灣不可維持現狀嗎？照他郝先生的論調，不乖乖加入中國，就是要戰爭。果然，和平是手段，是武統的笑臉。

他在幫對方武嚇嗎？想起了示範單兵攻擊的郝大將！（資深記者黃明裕）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》錯亂

「拒絕和平統一就是戰爭」，郝柏村說的。說真的，他回去中國，更快樂。都這把年紀，還要為兒子競選國民黨主席奔波，指點江山，讓人有昨是今非之怒。曾經在郝總長或郝司令時代當兵的年輕人，誰不被迫和共產黨要有不共…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：〈南部〉《觀察筆記》錯亂


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.