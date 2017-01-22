〈南部〉好孕夫婦「見證」 2017金鏟搶光
2017-01-22
〔記者蔡清華／高雄報導〕神奇小金鏟真能助孕！多對久婚不孕、去年或前年因「金鏟」得子的夫婦出面見證，市長陳菊親自加持，昨天的贈「鏟」活動，二○一七組特製限量「小金鏟」被索取一空，成為市府鼓勵生育的另類「神器」。
市府民政局表示，市府每當舉辦動土儀式，會後貴賓動土的鏟子，各方爭相索討，祈求「金鏟」帶來好孕，民政局因而發想，一○四年首次發行「小金鏟」，送給有心求子的市民。
迄今民政局仍不斷接獲民眾關心詢問發送小金鏟的電話，今年決定與楠梓慈雲寺、高雄意誠堂關帝廟、鳳山雙慈亭、鳳山龍山寺及林園廣應廟等五間廟宇，委由高雄第一科技大學創夢工場設計金鏟子元件，限量發行二○一七組。
結婚18年 一舉得子
當年多對索取金鏟夫妻已孕育子女，民政局表示，一對結婚十八年夫妻，前年獲贈小金鏟，去年底果真一舉得子，因為孩子才剛滿月，不方便出席活動。
生龍鳳胎 分享喜悅
住楠梓區從事補教的胡正霖、林美惠夫婦，結婚七年一直未能懷孕，前年夫妻親自領取小金鏟，去年果真有好消息，一舉懷了龍鳳胎，昨天一家四口甜蜜出席活動，分享「金鏟」的神奇力量，還把小金鏟轉贈給嫁到韓國的好友。
「金鏟子．祝好孕」的贈鏟活動，昨在高雄市新興區南華觀光購物街登場，出席活動的市長陳菊說，非常期待年輕夫妻多生幾個孩子，家庭有了孩子，人生會更有動力，也會有更多歡笑聲，她告訴台下的朋友，「市長的標準是，生三個才達標」，有了金鏟助力，希望求子的夫妻再接再厲。
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