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〈南部〉強勢查封人頭商號 店家馬上補稅

2017-01-22

〔記者黃良傑／高雄報導〕不少投機店家自認聰明，變換人頭老闆逃稅、欠稅，高市海產店、電動車商等六家知名商家被鎖定，執行署高雄分署主動突擊，執行署強勢查封，追討六家共二百多萬元欠稅，海產店實際老闆見狀，怕不速之客影響生意，馬上補繳十二萬元稅款。

被查封的對象，除海產店、電動車商，還有美食街、百貨行、玩具模型店、食品店等，執行署針對人頭商號進行查封，包括三台冷藏冷凍櫃、高粱酒一批、模型玩具六組、汽車一輛、全新電動機車四台，當場被執行署查扣。

其中，海產店和美食街等店家欠稅戶，怕登門查封人員影響生意，二話不說，馬上補繳廿多萬元。

執行署高雄分署指出，若欠稅人未於期限內清償，此次查封物執行署將於二月七日下午三點舉辦「一二三聯合拍賣日」，拍賣所得將抵償所欠稅款，並藉由此次追稅查封行動，導正投機商人用人頭逃稅的文化。

執行署出奇招 扮顧客探虛實

據了解，不少商家想盡辦法逃漏稅，甚至欠下大筆稅金，然後不時變更人頭負責人，礙於前負責人欠債，執行署不能向接手的新負責人追討，有鑑於人頭負責人常鬧失蹤，實際負責人卻一定在店裡經營，執行署高雄分署出奇招，喬裝顧客一探虛實，真店家一拿出名片就「賓果」，有些店家怕被查封，影響顧客上門，才補繳欠稅。

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  • 知名商家欠稅不繳換人頭避查，執行署上門催繳，並查封四輛全新電動車。 （記者黃良傑翻攝）

    知名商家欠稅不繳換人頭避查，執行署上門催繳，並查封四輛全新電動車。 （記者黃良傑翻攝）

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