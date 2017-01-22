〈南部〉枋寮漁港幼豚迷航 岸巡送返

2017-01-22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕一隻海豚昨天游進屏東枋寮漁港，引來大批民眾圍觀，海豚因身長短小，岸巡人員研判為迷航的長吻飛旋原海豚幼豚，不斷想往漁港區深處游，在港內待超過一小時，岸巡人員擔心海豚被進出港的漁船螺旋槳打到，遂駕艇救援，平安將海豚帶出漁港。

昨天下午一時許，枋寮漁港內出現一隻身長約一百五十公分的海豚，在港嘴處不斷洄游，好奇的民眾在網路「直播」嬌客身影，消息傳開，港邊聚集上百民眾爭睹。

疑似迷航的海豚在港內待了約一小時，接獲通報的岸巡人員擔心海豚遭漁船螺旋槳打傷，枋寮安檢所長孫泰強指揮士官長李振亞等五名隊員操作救生艇下水救援，將海豚帶出海港。

海生館獸醫李宗賢指出，台灣西南部以瓶鼻海豚及弗氏海豚居多，該海豚明顯落單，推測可能港邊有與該海豚頻率相近聲音吸引前來，也有可能生病迷航。