〈南部〉屏東熱博開園 彩稻創作吸睛

2017-01-22

〔記者李立法／屏東報導〕屏東熱帶農業博覽會昨天開園，吸引許多民眾入園看花海吃美食，美國在台協會高雄分處長杜維浩第一次參觀屏東熱博，縣長潘孟安陪他一起搭乘遊園小火車，欣賞園藝館、瓜果長廊以及電影「惡靈古堡」彩稻創作，杜維浩為之驚豔，直呼「真是太美了」，盛讚屏東農民的智慧很了不起。

開園至2月28日

位於長治鄉省道台二十七線旁的熱博園區，入口以六米高水柱噴水池為核心，周圍環繞百花及彩色時蔬，搭配藝術裝置造型，站在看台上一覽無遺，美景盡收眼底，另有玉米田迷宮及一千五百公尺的綠色瓜果長廊，還可搭乘遊園火車、復古牛車等，適合親子同遊。

熱博將開園至二月二十八日止，除夕休園，入園時間為上午九點到下午五點，免收門票，園區內規劃一千個停車位，清潔費汽車一百元、機車三十元、腳踏車二十元，春節期間人潮壅塞，請民眾多加利用縣府規劃的接駁專車，接駁地點及路線可上縣府官網查詢。