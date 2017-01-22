| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
今晨淡水低溫下探12度 冷氣團持續影響至24日
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉空拍助領風災補助 遲緩兒道謝

2017-01-22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕去年莫蘭帝颱風重創小琉球，遲緩兒「小慶」住家屋頂被吹掀，祖孫五口只能擠在廚房睡覺，攝影師林忠信以空拍記錄，讓「小慶」和其他受災戶順利申請風災補助修繕，昨天伊甸基金會為慢飛天使舉辦年終「愛．圍爐」，小慶當面向林忠信道謝，場面溫馨。

莫蘭蒂颱風在小琉球颳起十七級風，林忠信的空拍影像記錄到當地聚落屋頂全被掀走，小慶一家五口擠在僅存一「片」屋頂的廚房睡覺，有影像為證，引起網友共鳴，也讓小慶及其他受災戶後續請領補助較為順利。

林忠信說，原本是想用空拍機拍美景，卻拍到島上的嚴重災情，能幫助到鄉民，讓他感到欣慰。

伊甸基金會昨為小慶等三十八名慢飛天使辦圍爐，許多志工去年風災後曾為小慶家修繕屋頂，小慶特別向志工們表達謝意。

廣告
  • 遲緩兒小慶（左一）向林忠信（著橫條紋上衣者）道謝。（記者陳彥廷攝）

    遲緩兒小慶（左一）向林忠信（著橫條紋上衣者）道謝。（記者陳彥廷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》錯亂

「拒絕和平統一就是戰爭」，郝柏村說的。說真的，他回去中國，更快樂。都這把年紀，還要為兒子競選國民黨主席奔波，指點江山，讓人有昨是今非之怒。曾經在郝總長或郝司令時代當兵的年輕人，誰不被迫和共產黨要有不共…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：〈南部〉空拍助領風災補助 遲緩兒道謝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.