〈南部〉空拍助領風災補助 遲緩兒道謝

2017-01-22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕去年莫蘭帝颱風重創小琉球，遲緩兒「小慶」住家屋頂被吹掀，祖孫五口只能擠在廚房睡覺，攝影師林忠信以空拍記錄，讓「小慶」和其他受災戶順利申請風災補助修繕，昨天伊甸基金會為慢飛天使舉辦年終「愛．圍爐」，小慶當面向林忠信道謝，場面溫馨。

莫蘭蒂颱風在小琉球颳起十七級風，林忠信的空拍影像記錄到當地聚落屋頂全被掀走，小慶一家五口擠在僅存一「片」屋頂的廚房睡覺，有影像為證，引起網友共鳴，也讓小慶及其他受災戶後續請領補助較為順利。

林忠信說，原本是想用空拍機拍美景，卻拍到島上的嚴重災情，能幫助到鄉民，讓他感到欣慰。

伊甸基金會昨為小慶等三十八名慢飛天使辦圍爐，許多志工去年風災後曾為小慶家修繕屋頂，小慶特別向志工們表達謝意。