〈南部〉弘道、扶輪社助老 邀獨老圍爐
2017-01-22
〔記者羅欣貞／屏東報導〕弘道老人福利基金會與扶輪社連續四年寒冬助老，除透過大掃除、送年菜與物資關懷獨老，昨天也在潮州舉辦圍爐宴，邀請四十多位弱勢老人共享團圓。
弘道老人福利基金會推動「社區照顧」方案，落實老人居家照顧，讓老人能健康在地老化，潮州、東港、恆春、萬丹、內埔、阿緱城、恆春恆馨等七個扶輪社，支持弘道社區照顧理念，連續四年發起「寒冬助老，刻不容緩」募款方案，除募集全年度服務獨居弱勢長輩的經費外，更藉由大掃除、送物資與送年菜等關懷服務，讓獨老溫馨過好年。
昨天中午扶輪社友及弘道志工陪伴來自萬丹、潮州及林邊，共四十六位獨居弱勢長輩享用圍爐宴，八十三歲的天妹阿嬤幾乎全盲，喪夫後獨居，每月僅靠低收入戶補助過日子，弘道志工每天會買菜到阿嬤家，幫忙準備餐食，減少阿嬤下廚的危險；八十八歲獨居的蔡阿嬤，四年來都由弘道志工到宅關懷，年節將近，弘道邀她及天妹阿嬤等人圍爐，阿嬤們開心說︰「心內感覺揪好ㄟ！真感謝！」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
《觀察筆記》錯亂
「拒絕和平統一就是戰爭」，郝柏村說的。說真的，他回去中國，更快樂。都這把年紀，還要為兒子競選國民黨主席奔波，指點江山，讓人有昨是今非之怒。曾經在郝總長或郝司令時代當兵的年輕人，誰不被迫和共產黨要有不共…
網友回應
熱門新聞
- 從就職典禮分析川普 專家： 對老婆零尊重
- 白宮變天官網也大改 氣候變遷、同志內容都消失…
- 焦點評論》台美聯合軍演 有了「Link」
- 五月天高雄15萬張門票 3分鐘秒殺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Purchase of US naval system finalized
- 角頭被擄痛毆 拒談案情警難辦
- 川普總統 妙不可言的第1天
- 〈婚姻幸福學〉人妻年節焦慮發作 老公卻總置身事外
- 柯叔元告別阿不拉 躲起來看結局
- 台電大林廠區傳出火警 大批警消馳援
- 洪秀柱夜探軍公教絕食者 樂見詹啟賢選黨魁
- 林俊傑率五月J 致敬3已故西洋巨星
- SBL明星賽》臨時頂「包」上陣 柴瑋灌籃稱王
- 學測英文 得高分有難度 隔2年又考看圖式作文
- 過年吃零食看過來 巧克力酥片熱量最高
- 護犬大使殷仔 毛小孩陪搭機
- 蔡英文：先財務改革 再談大國民年金
- 美總統換人 推特帳號也移交
- 廖振珽逆轉上手 奪亞錦賽資格
- 再傳捷報！ 香港發明展我獲世界第一
- 〈失戀共和國〉愛的斯德哥爾摩症候群
- 川普就職演說 學者︰像競選演說
- 打球滿30載 恰恰心情被鋒仔觸動
- 〈致 舊情人〉對不起 那年我離開你
- 奈及利亞烏龍空襲 恐高達236人喪生
- 恰恰一貫優雅 談到球迷變激動
- 《富邦盃少棒賽》張秉宏壓陣 台東內戰紅葉大勝
- 獨家專訪》忘卻兩大遺憾 火星恰再出發
- 自由廣場》你站在年金改革哪一邊
- 自由廣場》獨立有幾種獨法？
- 增菘瑋球速回春 全靠投加重球
- 新聞分析》台灣黑幫 已成中國馬前卒
- 陳銘磻／繁花盛開的日本文學名作
- 白宮網站改版 刊第一夫人代言品牌
- 高階獄官性騷3女下屬 遭撤職退休金飛了
- 揮別大鋼牙 3D列印隱形矯正牙托
- 自由廣場》莫讓老鼠咬布袋
- 反川普示威抗議 數十萬婦女走上街頭
- 總統府︰軍事革新 加強國防工業轉型
- 王政浩拚經典賽 中職還沒主意
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉弘道、扶輪社助老 邀獨老圍爐
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分