〈南部〉弘道、扶輪社助老 邀獨老圍爐

2017-01-22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕弘道老人福利基金會與扶輪社連續四年寒冬助老，除透過大掃除、送年菜與物資關懷獨老，昨天也在潮州舉辦圍爐宴，邀請四十多位弱勢老人共享團圓。

弘道老人福利基金會推動「社區照顧」方案，落實老人居家照顧，讓老人能健康在地老化，潮州、東港、恆春、萬丹、內埔、阿緱城、恆春恆馨等七個扶輪社，支持弘道社區照顧理念，連續四年發起「寒冬助老，刻不容緩」募款方案，除募集全年度服務獨居弱勢長輩的經費外，更藉由大掃除、送物資與送年菜等關懷服務，讓獨老溫馨過好年。

昨天中午扶輪社友及弘道志工陪伴來自萬丹、潮州及林邊，共四十六位獨居弱勢長輩享用圍爐宴，八十三歲的天妹阿嬤幾乎全盲，喪夫後獨居，每月僅靠低收入戶補助過日子，弘道志工每天會買菜到阿嬤家，幫忙準備餐食，減少阿嬤下廚的危險；八十八歲獨居的蔡阿嬤，四年來都由弘道志工到宅關懷，年節將近，弘道邀她及天妹阿嬤等人圍爐，阿嬤們開心說︰「心內感覺揪好ㄟ！真感謝！」