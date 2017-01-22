〈南部〉台東家扶義賣助學 1天僅募40萬

2017-01-22

〔記者王秀亭／台東報導〕台東家扶中心為籌募弱勢家庭學子助學金，昨天在台東市南京路廣場舉辦「愛市集」助學活動，四十個攤位有自行創業的受助家庭、民眾捐贈的愛心物資，也有愛心店家擺攤義賣捐所得，不過，受景氣影響，捐贈物資減少，連帶影響義賣買氣，一天下來只募得四十萬元。

捐贈物資減 影響買氣

「大專生的獎助學金，讓我們能更專注學習。」接受家扶幫助的台東大學學生朱清義，與妹妹由父親獨力扶養長大，昨天上台分享多年來在家扶協助下，一家人不再三餐不定，甚至餓肚度日，他也因家扶開辦的輔導、情緒管理課程，更認識自己、了解未來方向。

台東家扶中心主任陳乘斌表示，該中心扶助全縣近三千名經濟弱勢家庭學生，受到去年尼伯特等颱風接連重創台東，導致家長的就業選擇減少，約有七成弱勢家庭因風災而減少收入，加上在外求學的大專生租屋、交通、生活費需求也增加，該中心籌募助學金從一學期六百萬元，增加到七百萬元，由於今年景氣不佳，部分企業捐款轉趨保守，下學期助學金籌募還不到目標數的六成，民眾捐贈物資也比往年少。

雖然物資募集不如預期，加上昨低溫，家扶義工及到場協助的大專生仍熱情招呼每位參與民眾，玩偶區不時搬出全新玩偶，吸引大人小孩挑選，二手衣物、鞋子、包包，是家庭主婦最愛的攤位，還有阿菠蘿麵包、法蘭絲麵包、正氣豆花等知名店家也都捐產品助陣。

陳乘斌說，一天下來募得款項較往年少，會繼續努力，在下學期開學前籌得所需的助學金。