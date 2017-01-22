〈南部〉囤2萬公斤過期產品 遠東藍藻挨罰

2017-01-22

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕生技大廠遠東藍藻公司位於屏東縣高樹鄉的廠區，被屏東縣衛生局會同檢調人員查獲數量超過二萬公斤的過期藍藻產品及原料，未依規定銷毀，衛生局先依違反食安法裁罰四十二萬元。

一年多前被檢舉 查扣原料產品

生產微藻類保健食品的遠東藍藻公司，一年多前被檢舉販售過期產品，屏東縣衛生局遂通報檢方並會同屏東調查站前往稽查，在冷氣庫房內發現大批逾期及標示不明產品，當場查扣藍藻相關產品、半成品與原料共兩萬三百四十七．二公斤。

檢方懷疑擬更換標籤再販售

檢方懷疑該公司將過期產品更換標籤後再販售，於是將高樹廠相關人員帶回訊問，並陸續約談公司高層；但廠方人員供稱該批逾期產品是準備銷毀做為肥料用途，並無更換標籤竄改有效期限再販售情事。

屏東縣衛生局指出，該公司高樹廠囤積的大批逾期產品，並未依照逾期食品處理標準，與其他未逾期食品做明顯區隔，也沒有看到準備銷毀的標示，在去年八月二十九日依據食品安全衛生管理法第十五條規定，因逾有效日期，行政裁罰四十二萬元，被查扣的逾期產品將會同檢方進行銷毀。

高樹廠︰由總公司發言

記者試圖與遠東藍藻公司聯繫，希望能就衛生局開罰及檢方調查一事有所回應，高樹廠人員表示只能由台北總公司對外發言，但直到昨日截稿前仍未獲得該公司說法；據了解，該公司收到衛生局裁罰通知後，已繳清罰款。