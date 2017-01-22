〈台北都會〉表揚優良駕駛 市長自爆搭公車上下班

2017-01-22

〔記者黃建豪、郭逸／台北報導〕台北市發展公車禮貌心運動邁入第九年，今年共有一百五十三名公車駕駛獲選為優良駕駛。市長柯文哲昨親自頒獎，肯定二○一六年台北市民對公車滿意度達九十三．五％，比任何一項市政滿意度都高。柯也說，台北市交通要改善只能靠公共運輸，但短期幾年內不會再有捷運新路線，所以公車還有再繼續擴張的必要。

柯自爆他現在也是搭公車上下班。柯文哲昨受訪時說，他試過捷運、YouBike及公車等多種大眾運輸工具上下班，因為公車有APP，可得知到站時間，且家裡到市府的行駛時間最短，有多的時間還可以和妻子陳佩琪多說幾句話，所以現在都搭公車上下班。

公共運輸處統計，台北市公車駕駛平均每人一天需服務超過三百名乘客，為提升公車服務品質與推廣，並保持駕駛服務熱忱，台北市九年前推動公車禮貌心運動，發展至今成效顯著，今年公運處在網路舉辦的「愛的互動暖暖說」，逾兩千民眾上網寫下對駕駛的暖心留言。

柯文哲也說，過去二十年北市道路面積並沒增加，私人汽機車數量卻增加超過十％，交通一定不會變好，只能讓公共運輸更普及化，但捷運造價太高，未來幾年內不會再有新路線，所以短期要先發展幹線公車，讓公車更方便，才能增加公共運輸使用量。