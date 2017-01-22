〈台北都會〉評主燈很新潮 柯：今年想扳回一城

2017-01-22

〔記者郭逸、聶瑋齡／台北報導〕台北燈節去年主燈「福祿猴」外型特殊，卻「醜」評如潮，北市府今年規劃主燈戰戰兢兢，設計者「不二良」日前在臉書公布樣式，是一隻貼著ＯＫ繃的雞。柯昨出席勸募活動，被問及對今年主燈的評價，表示「很新潮」，一副就是會吸引年輕人的樣子，也較符合西門町的氣氛，但他強調，此次想扳回一城，都有盡力去做。

南港、松山燈會 昨點燈

除了移師西門町辦理的台北燈節主燈外，各行政區也推出特色燈會，柯文哲昨傍晚接連出席南港區、松山區點燈活動，柯致詞時說，在世大運結束後，市府主力部隊將移至南港，以南港車站為中心的東區門戶計畫會開始。

柯文哲表示，現在高鐵終點站在南港，對當地的影響重大，高鐵在這裡停的第一個月，南港車站進出人口增加三十萬，從金山到宜蘭，進出都將從南港進出，之後北部流行音樂中心、國家會展中心第二期完成亦是東區發展計畫的項目。

南港燈區位於南港區公所前的南興公園，布置了生肖雞的主燈，還有世大運熊讚、十二生肖、白雪公主等造型燈飾， 即日起展至三月十日。松山區燈展設在慈祐宮前廣場，主燈為「金蓮花大燈」，「和氣生財」主題區有兩座雞生肖造型的燈飾，為周圍街道增添節慶氣氛。

柯文哲出席松山區燈節時大讚慈祐宮每年都捐贈消防局、衛生局很多東西，「這比議會申請容易多了」、「如果做市長都有人這樣幫忙，市長就很好幹」，引起在場民眾、與會貴賓一陣笑聲。