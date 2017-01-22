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〈台北都會〉路中央老樟樹 花台拆除清創

2017-01-22

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市暖暖區水源路雙生土地公廟前有棵珍貴老樟樹，就長在路中央，當地居民反映，由於道路使用限縮老樹生長條件，圍繞樟樹的花台因故破損、龜裂，造成樹體產生傷口。台灣自來水公司第一區管理處為保護老樹及避免傷口遭受病菌感染，近日拆除樟樹旁花台，進行樹體「清創」，讓老樹得以繼續生長。

水公司第一區管理處日前邀請台灣大學退休教授蔡茂源，會同當地暖西里長周明信及基隆市政府農林科等單位現場會勘。水公司第一區管理處副處長郭得祿說，專家建議將原本圍繞樟樹的花台拆除，擴大為三公尺直徑的花台保護樹體，以利樟樹自然生長；並設立不鏽鋼柱，防止車輛擦撞，再進行樹體患部清創及後續病蟲害防治。

水公司第一區管理處處長董書炎說，老樟樹是暖暖地區珍貴的自然資產，具有文化生態景觀意義，更是伴隨當地居民成長的共同記憶，他上任後，指示水公司同仁積極辦理老樟樹的基地改善工作；水公司廿日派員進場施工，完成後可保護老樟樹健康，後續將與基隆市政府及居民配合，一起護樹愛地球。

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  • 樟樹受到花台限縮影響生長，水公司在專家建議下將拆除花台，並進行樹根清創，以利樟樹生長。（水公司提供）

    樟樹受到花台限縮影響生長，水公司在專家建議下將拆除花台，並進行樹根清創，以利樟樹生長。（水公司提供）

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