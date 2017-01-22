〈台北都會〉蝴蝶蘭討喜 新北花市量充足

2017-01-22

〔記者何玉華／新北報導〕農曆春節將近，妝點年節氣氛少不了花卉，板橋花市自治會理事長王燕清說，今年蝴蝶蘭選擇多，以往在花市僅佔四分之一的量，今年幾乎各攤都有賣，佔了快四分之三，「快被蝴蝶蘭淹沒了」，還好價格平穩，民眾可以多多選購。

農業局長李玟表示，即將進入農曆年花卉「旺季」，象徵富貴的蘭花、吉利的金桔、好彩頭的櫻桃蘿蔔，是最受歡迎的人氣商品；而色彩豐富的球根類花卉如風信子、鬱金香、水仙花等正值盛開期，切花類的菊花、百合及銀柳，都是妝點年味不可少的花材。

王燕清表示，今年蝴蝶蘭是花市大宗，幾乎各攤都有賣，「快被蝴蝶蘭淹沒了」，還好價格相當平穩，其中以紅色、粉紅色最討喜；此外，也有民眾選購盆栽類，藉由年節重新打造生活環境。他預計廿四日（週二）後會進入花卉採買旺季，並建議民眾，不一定要到台北市採買，板橋花市也是不錯的選擇。

另外，去年六月重新開幕的新店花市，除了有花卉及園藝用品外，還有咖啡業者、小農及古玩等店家進駐，農曆年前最後一個週日假期，消費不限金額，就送高麗菜等蔬果；現場也提供蔬果義賣，所得款項將捐給大同育幼院。