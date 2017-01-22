| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
辜成允摔傷送醫 台泥稱傍晚將對外說明
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉蝴蝶蘭討喜 新北花市量充足

2017-01-22

〔記者何玉華／新北報導〕農曆春節將近，妝點年節氣氛少不了花卉，板橋花市自治會理事長王燕清說，今年蝴蝶蘭選擇多，以往在花市僅佔四分之一的量，今年幾乎各攤都有賣，佔了快四分之三，「快被蝴蝶蘭淹沒了」，還好價格平穩，民眾可以多多選購。

農業局長李玟表示，即將進入農曆年花卉「旺季」，象徵富貴的蘭花、吉利的金桔、好彩頭的櫻桃蘿蔔，是最受歡迎的人氣商品；而色彩豐富的球根類花卉如風信子、鬱金香、水仙花等正值盛開期，切花類的菊花、百合及銀柳，都是妝點年味不可少的花材。

王燕清表示，今年蝴蝶蘭是花市大宗，幾乎各攤都有賣，「快被蝴蝶蘭淹沒了」，還好價格相當平穩，其中以紅色、粉紅色最討喜；此外，也有民眾選購盆栽類，藉由年節重新打造生活環境。他預計廿四日（週二）後會進入花卉採買旺季，並建議民眾，不一定要到台北市採買，板橋花市也是不錯的選擇。

另外，去年六月重新開幕的新店花市，除了有花卉及園藝用品外，還有咖啡業者、小農及古玩等店家進駐，農曆年前最後一個週日假期，消費不限金額，就送高麗菜等蔬果；現場也提供蔬果義賣，所得款項將捐給大同育幼院。

廣告
  • 板橋花市販售的蝴蝶蘭品項相當多，紅色、粉紅等花色，喜氣洋洋很受歡迎。（記者何玉華攝）

    板橋花市販售的蝴蝶蘭品項相當多，紅色、粉紅等花色，喜氣洋洋很受歡迎。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2017春節專區 花市 蝴蝶蘭
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
評主燈很新潮 柯：今年想扳回一城

台北燈節去年主燈「福祿猴」外型特殊，卻「醜」評如潮，北市府今年規劃主燈戰戰兢兢，設計者「不二良」日前在臉書公布樣式，是一隻貼著ＯＫ繃的雞。柯…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：〈台北都會〉蝴蝶蘭討喜 新北花市量充足


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.