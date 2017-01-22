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〈台北都會〉菜市場擺借書攤 應景食譜搶手

2017-01-22

市圖泰山分館巧思 婆媽很捧場

〔記者葉冠妤／新北報導〕農曆春節將至，家家戶戶忙著採買年貨、準備年菜，新北市圖泰山分館聽見「煮」婦、「煮」夫們的煩惱，首次於泰山公有市場擺設「借書攤」，陳設食譜類書籍，讓民眾到市場辦年貨還可順便鑽研食譜，好好在除夕夜大展身手。

新北市圖表示，每逢春節，不僅考驗年夜飯掌廚者的廚藝，一桌豐盛年菜吃不完時，也不知該如何處理。於是，位於泰山市場樓上的泰山分館，精心挑選各式年節應景食譜，在市場內擺設「借書攤」，讓民眾就近借書參考。

黃太太昨一看到借書攤，就興奮地上前翻閱書籍。她說，每年圍爐年菜都大同小異，今年想換點新花樣，正在思考團圓飯的菜色，看到食譜書上許多令人意想不到的料理，還有教導如何利用吃剩的年菜，讓她迫不及待把書借回家拜讀。

此外，圖書館與市場昨也合辦「小小書蟲創意畫—最愛的年夜菜」繪畫比賽，近卅位小朋友發揮想像力，用畫筆畫下想吃的佳餚；義學國小的鄭世岡，畫了最喜歡吃的魚，祝福大家年年有餘，獲得低年級組第一名，也幫媽媽賺到兩千元加菜金。

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  • 新北市圖泰山分館昨在泰山公有市場擺設「借書攤」，陳設食譜類書籍，讓民眾到市場辦年貨還可順便借食譜。（記者葉冠妤攝）

    新北市圖泰山分館昨在泰山公有市場擺設「借書攤」，陳設食譜類書籍，讓民眾到市場辦年貨還可順便借食譜。（記者葉冠妤攝）

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