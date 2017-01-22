〈台北都會〉水中央旁老榕 地主無私分享

2017-01-22

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市秘境八煙「水中央」吸引許多人一窺奧妙，附近陽金公路旁的六三社區有棵百年老榕樹，樹倒影在水稻田的美景，媲美台東金城武樹，吸引遊客欣賞。

金山區長陳國欽說，這棵老榕樹高約十九米，胸徑約一米二一，樹冠約一五○平方公尺，公所已提報農業局列為珍貴樹木；為了瞭解老榕樹的健康情況，日前邀請農業局、林業試驗所專家前來勘查，發現老榕有一分枝因有乾菌絲、中空腐朽及蟻類危害，公所將依照樹醫的建議，請專業廠商來照顧榕樹。

陳國欽表示，老榕樹有部分位於私有土地上，地主陳國雄無私分享，令人感佩；七十七歲的陳國雄說，他廿一歲搬來金山居住，就看見大榕樹，並與榕樹感情深厚，每當農忙休息時，都坐在樹下乘涼，天氣晴朗的傍晚，水田中央映著老樹及夕陽的倒影最美。

陳國欽表示，最近公所同仁不時接到詢問「樹怎麼走？」的電話，陳國欽說，民眾開車自金山往陽金公路，看見六股中橋右轉進入，約一分鐘即可抵達老榕樹景點。