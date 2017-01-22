〈台北都會〉新北八煙水中復活 家族尚無共識
2017-01-22
〔記者俞肇福、林嘉東／新北報導〕新北秘境八煙聚落「水中央」，在封村沉寂兩個月後，「水中央」封鎖線須拆除還路於民；管理員蔡文照的大哥蔡德成說，希望政府幫忙拆除封鎖線，但封村派的蔡根則說，「不可能讓步，真的拆除，我們會再想辦法」。
過年看「水中央」 警：恐不易
新北市政府養工處表示，已發文金山警分局，請金山警分局前去拆除封鎖線與警告牌等路障；金山警分局交通組長李萬居則指出，八煙「水中央」有部分土地為私人用地，有的甚至還在訴訟中，但為求慎重，金山警分局已函文養工處擇日到現場會勘，進一步釐清。李萬居表示，由於雙方無共識，且還需會勘，民眾想在春節期間看「水中央」，可能性極低。
遊客誤為撤封村 昨已前往踏青
前天深夜網路新聞傳出，八煙「水中央」管理員蔡文照申請確定封村的道路使用超過廿年，屬於既成道路，昨天一早就有民眾以為已經可以開放，開車到八煙聚落，但最終被擋在外，敗興而歸。
金山區長陳國欽說，蔡姓地主有向金山區公所申請道路使用年限，該封閉道路使用經查已超過廿年，不過，市府尚未核發既成道路證明，一旦核發證明，依法不得封路。
蔡家族意見不一 封村派撂狠話
七十五歲蔡德成無奈表示，大家都是同一個祖先，這樣吵鬧好嗎？沒得商量嗎？如何收費可以討論；封村派蔡根則說，一開始不來商量，現在講已經太晚了。
面對兩邊的衝突對立，金山區的公務員私下表示，其實都是蔡家後代，兩邊應該心平氣和討論，讓八煙美景重現；至於擔憂打擾住戶，可以透過預約、總量管制與導覽管理，讓風波落幕。
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