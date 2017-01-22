〈北部〉瑞穗北回歸線花海 面臨說再見
2017-01-22
農民擬收回土地出租
〔記者花孟璟／花蓮報導〕瑞穗鄉舞鶴村北回歸線公園後方大片的農地，原本荒廢長草，由旅北瑞穗青年黃群棠發起「預約瑞穗百年花海」小組，由農民無償提供約三分地給小組的年輕人來種花，去年十一月播種打造「台版美瑛花海」，一月中旬起彩色花毯盛放，昨天還舉辦「畢業音樂會」！
為什麼是「畢業音樂會」？黃群棠說，當初農民答應讓他免費種花打造社區亮點，不過農民最近表示希望把土地收回「可能會租人種鳳梨」，因此北回歸線花海今年可能是最後一次了。
音樂會昨下午登場，吸引許多居民前來捧場！瑞穗鄉「千歲國樂團」的阿公阿嬤表演客家歌謠、小城故事，小朋友拉二胡，花蓮高中音樂班學生演奏小提琴，在搖曳的花海中傳來陣陣悅耳的美妙琴音，令遊人心花朵朵開！
鄉代建議社區或民團承租
出席的瑞穗鄉民代表會主席陳廖安說，花海就這樣停了很可惜，希望能促成社區發展協會或民間團體向地主承租土地，可寫計畫爭取縱管處、鄉公所等經費以打造花海藝術公園，希望讓地方變得更美好。
瑞穗鄉北回歸線公園後方的農地，前幾年荒廢生滿雜草，因為一群旅北青年的努力，去年春天獲得農民同意使用後，自己買向日葵種子，邀請瑞穗鄉的國小學生一起撒播「希望種子」，去年六月及暑假期間，大片開滿的向日葵美不勝收。
也因此黃群棠決心再辦「二○一七瑞穗北回歸線國際花海節」，設計出油菜花、百日草、波斯菊間植的帶狀「三色花海」，比照北海道希望規劃成「台版美瑛花海」，獲得花東縱管處協助以影片行銷，去年十一月播種，經五十天生長、今年一月起陸續綻放，目前已花開達到八成，花期會持續到農曆春節過後。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
除夕到初五 桃園公有停車場暫停收費
非重大違規停車 也不拖吊農曆春節快到了，市府交通局宣布，從除夕（廿七日）到初五（二月一日）這六天，公有路邊、路外停車場都暫停收費，非重大的一…
網友回應
熱門新聞
- 白宮變天官網也大改 氣候變遷、同志內容都消失…
- 從就職典禮分析川普 專家： 對老婆零尊重
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Police keep protests away from inauguration
- 全聯接手／ 傳藝重新開園 年味足人氣高
- 自由廣場》忍見庶民睡地板
- 〈婚姻幸福學〉人妻年節焦慮發作 老公卻總置身事外
- 〈失戀共和國〉愛的斯德哥爾摩症候群
- 寒風搶救巷口棄嬰 嬤返家才知是親孫…
- 歐洲極右派領袖齊聚 勒班自拍裝可愛
- 台電大林廠區傳出火警 大批警消馳援
- 洪秀柱夜探軍公教絕食者 樂見詹啟賢選黨魁
- 《富邦盃少棒賽》張秉宏壓陣 台東內戰紅葉大勝
- 3年如一日…4童見警車就敬禮 暖了「警察杯杯」的心
- 貪4千萬佣金 復興農會信用部主任收押
- 小小說 暮光裡的禱告
- 學測首例！2重症考生在醫院應試
- 擬「演藝圈黑名單」 南韓文化部長被捕
- 〈大雞大利迎新年〉4-1 最受歡迎年菜 得獎的是……
- 經濟部︰力推TIFA 減少被邊緣化危機
- 反川普示威抗議 數十萬婦女走上街頭
- 自由廣場》德國社福改革之痛
- 人權尾牙 街友暖身也暖心
- 柯叔元告別阿不拉 躲起來看結局
- 本週台塑化汽柴油 各降1角
- 自由廣場》你站在年金改革哪一邊
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 君璋當年一段話 總能讓恰恰放鬆
- 〈看門道評味道〉年菜採買 今天快進場
- 年改亮點》育嬰假可算年資 跨職域能領月退
- 劉奕兒肉貼濕吻 封張立昂暖暖包
- 懸賞50萬緝賊 警方逮人辭獎金
- 揮別大鋼牙 3D列印隱形矯正牙托
- 傑克輕生滿1年 安妮激動喊「天天都想你」
- 貓收藏 黑白貓
- 陸一嬋賠錢逐前夫 傅天穎工作找上門
- 雲林燈會斗六萬人路跑 吸引逾2萬人參加
- 使用微波爐注意事項
- 奈及利亞烏龍空襲 恐高達236人喪生
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Alliance to protest pension reforms in Taipei today
- 中方刻意閃躲 兩岸簽署協議工作會議被推延
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉瑞穗北回歸線花海 面臨說再見
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分