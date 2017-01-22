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〈北部〉瑞穗北回歸線花海 面臨說再見

2017-01-22

農民擬收回土地出租

〔記者花孟璟／花蓮報導〕瑞穗鄉舞鶴村北回歸線公園後方大片的農地，原本荒廢長草，由旅北瑞穗青年黃群棠發起「預約瑞穗百年花海」小組，由農民無償提供約三分地給小組的年輕人來種花，去年十一月播種打造「台版美瑛花海」，一月中旬起彩色花毯盛放，昨天還舉辦「畢業音樂會」！

為什麼是「畢業音樂會」？黃群棠說，當初農民答應讓他免費種花打造社區亮點，不過農民最近表示希望把土地收回「可能會租人種鳳梨」，因此北回歸線花海今年可能是最後一次了。

音樂會昨下午登場，吸引許多居民前來捧場！瑞穗鄉「千歲國樂團」的阿公阿嬤表演客家歌謠、小城故事，小朋友拉二胡，花蓮高中音樂班學生演奏小提琴，在搖曳的花海中傳來陣陣悅耳的美妙琴音，令遊人心花朵朵開！

鄉代建議社區或民團承租

出席的瑞穗鄉民代表會主席陳廖安說，花海就這樣停了很可惜，希望能促成社區發展協會或民間團體向地主承租土地，可寫計畫爭取縱管處、鄉公所等經費以打造花海藝術公園，希望讓地方變得更美好。

瑞穗鄉北回歸線公園後方的農地，前幾年荒廢生滿雜草，因為一群旅北青年的努力，去年春天獲得農民同意使用後，自己買向日葵種子，邀請瑞穗鄉的國小學生一起撒播「希望種子」，去年六月及暑假期間，大片開滿的向日葵美不勝收。

也因此黃群棠決心再辦「二○一七瑞穗北回歸線國際花海節」，設計出油菜花、百日草、波斯菊間植的帶狀「三色花海」，比照北海道希望規劃成「台版美瑛花海」，獲得花東縱管處協助以影片行銷，去年十一月播種，經五十天生長、今年一月起陸續綻放，目前已花開達到八成，花期會持續到農曆春節過後。

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  • 瑞穗鄉北回歸線公園後方超美「三色花海」，打造媲美北海道的「台版美瑛花海」，可惜今年可能將是最後一次開花。（記者花孟璟攝）

    瑞穗鄉北回歸線公園後方超美「三色花海」，打造媲美北海道的「台版美瑛花海」，可惜今年可能將是最後一次開花。（記者花孟璟攝）

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