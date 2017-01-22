〈北部〉《創創新村喊停》 宜蘭行口 轉型青年基地
2017-01-22
結合市集、街頭藝人與樂團
〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推動「創創新村」計畫，扶植青年創意產業育成，以宜蘭行口為據點，吸引青年駐留與創業；歷經三年，縣府以完成階段目標為理由，「創創新村」計畫正式喊停，「宜蘭行口」轉型青年基地要打造新思潮，並以幾米繪本「老馬查里」為入口意象，結合市集、街頭藝人與樂團等，把人潮拉近來。
幾米的「老馬查里」作入口意象
宜蘭行口位於宜蘭火車站右側，是鐵路局舊倉庫群；閒置多年後，縣府於民國一○二年推出「創創新村」計畫加以活化，以創意、創業與創新吸引青年進駐，無償將空間提供給舊書櫃人文咖啡、宜蘭縣青年交流中心、天主教蘭陽青年會（蘭陽舞蹈團排練室）、蘭陽驛站等。
歷經三年，縣府工旅處的創創新村計畫廢止，宜蘭青年交流中心引進新團隊經營，其他單位必須於三月前完成搬遷，宜蘭行口後續發展改由勞工處接手辦理重新招標。勞工處長黃玲娜說，宜蘭行口將進行室內修繕與整體規劃改善工程，增加明亮度與透視性，加強與外部連結。
黃玲娜指出，宜蘭青年交流中心與青年學院將結合成青年基地，過去這兩個單位課程與功能部分重疊，縣府引進新的經營團隊，除了在地文化、歷史與地理、產業等，也會強化旅遊與青創等面向。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
除夕到初五 桃園公有停車場暫停收費
非重大違規停車 也不拖吊農曆春節快到了，市府交通局宣布，從除夕（廿七日）到初五（二月一日）這六天，公有路邊、路外停車場都暫停收費，非重大的一…
網友回應
熱門新聞
- 從就職典禮分析川普 專家： 對老婆零尊重
- 白宮變天官網也大改 氣候變遷、同志內容都消失…
- 焦點評論》台美聯合軍演 有了「Link」
- 五月天高雄15萬張門票 3分鐘秒殺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Purchase of US naval system finalized
- 角頭被擄痛毆 拒談案情警難辦
- 川普總統 妙不可言的第1天
- 〈婚姻幸福學〉人妻年節焦慮發作 老公卻總置身事外
- 柯叔元告別阿不拉 躲起來看結局
- 台電大林廠區傳出火警 大批警消馳援
- 洪秀柱夜探軍公教絕食者 樂見詹啟賢選黨魁
- 林俊傑率五月J 致敬3已故西洋巨星
- SBL明星賽》臨時頂「包」上陣 柴瑋灌籃稱王
- 學測英文 得高分有難度 隔2年又考看圖式作文
- 過年吃零食看過來 巧克力酥片熱量最高
- 護犬大使殷仔 毛小孩陪搭機
- 蔡英文：先財務改革 再談大國民年金
- 美總統換人 推特帳號也移交
- 廖振珽逆轉上手 奪亞錦賽資格
- 再傳捷報！ 香港發明展我獲世界第一
- 〈失戀共和國〉愛的斯德哥爾摩症候群
- 川普就職演說 學者︰像競選演說
- 打球滿30載 恰恰心情被鋒仔觸動
- 〈致 舊情人〉對不起 那年我離開你
- 奈及利亞烏龍空襲 恐高達236人喪生
- 恰恰一貫優雅 談到球迷變激動
- 《富邦盃少棒賽》張秉宏壓陣 台東內戰紅葉大勝
- 獨家專訪》忘卻兩大遺憾 火星恰再出發
- 自由廣場》你站在年金改革哪一邊
- 自由廣場》獨立有幾種獨法？
- 增菘瑋球速回春 全靠投加重球
- 新聞分析》台灣黑幫 已成中國馬前卒
- 陳銘磻／繁花盛開的日本文學名作
- 白宮網站改版 刊第一夫人代言品牌
- 高階獄官性騷3女下屬 遭撤職退休金飛了
- 揮別大鋼牙 3D列印隱形矯正牙托
- 自由廣場》莫讓老鼠咬布袋
- 反川普示威抗議 數十萬婦女走上街頭
- 總統府︰軍事革新 加強國防工業轉型
- 王政浩拚經典賽 中職還沒主意
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉《創創新村喊停》 宜蘭行口 轉型青年基地
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分