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〈北部〉《創創新村喊停》 宜蘭行口 轉型青年基地

2017-01-22

結合市集、街頭藝人與樂團

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推動「創創新村」計畫，扶植青年創意產業育成，以宜蘭行口為據點，吸引青年駐留與創業；歷經三年，縣府以完成階段目標為理由，「創創新村」計畫正式喊停，「宜蘭行口」轉型青年基地要打造新思潮，並以幾米繪本「老馬查里」為入口意象，結合市集、街頭藝人與樂團等，把人潮拉近來。

幾米的「老馬查里」作入口意象

宜蘭行口位於宜蘭火車站右側，是鐵路局舊倉庫群；閒置多年後，縣府於民國一○二年推出「創創新村」計畫加以活化，以創意、創業與創新吸引青年進駐，無償將空間提供給舊書櫃人文咖啡、宜蘭縣青年交流中心、天主教蘭陽青年會（蘭陽舞蹈團排練室）、蘭陽驛站等。

歷經三年，縣府工旅處的創創新村計畫廢止，宜蘭青年交流中心引進新團隊經營，其他單位必須於三月前完成搬遷，宜蘭行口後續發展改由勞工處接手辦理重新招標。勞工處長黃玲娜說，宜蘭行口將進行室內修繕與整體規劃改善工程，增加明亮度與透視性，加強與外部連結。

黃玲娜指出，宜蘭青年交流中心與青年學院將結合成青年基地，過去這兩個單位課程與功能部分重疊，縣府引進新的經營團隊，除了在地文化、歷史與地理、產業等，也會強化旅遊與青創等面向。

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  • 宜蘭行口將轉型青年基地，結合市集、街頭藝人與樂團等，把人潮拉近來。（記者游明金攝）

    宜蘭行口將轉型青年基地，結合市集、街頭藝人與樂團等，把人潮拉近來。（記者游明金攝）

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