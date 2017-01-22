〈北部〉25萬人次捐款 聖母醫院老人醫療大樓竣工
整合護理之家、老人門診及失智照護
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕歷經百餘藝文界人士募款，廿五萬人次捐款，宜蘭縣羅東聖母醫院老人醫療大樓竣工昨舉行祈福典禮，為感念逝世馬仁光修士並命名為「馬仁光紀念大樓」，要打造「全親老」的醫療設施，整合護理之家、老人門診和失智症照護中心等，讓長輩有個安心看病的好所在。
「我們都會慢慢變老！」聖母醫院從二○一○年開始籌募六億元經費，推動老人醫療大樓興建。二○一三年動工直到今年完工，醫院表示，因為有大家的愛與共同信念，才能完成醫療大樓興建，也讓聖母醫院更有信心，繼續在「幫助最弱小兄弟」的工作上勇敢向前邁進。
聖母醫院將老人醫療大樓命名為「馬仁光紀念大樓」，感念逝世修士馬仁光為宜蘭醫療奉獻。馬仁光一九五九年到羅東行醫，二○一○年過世，無欲無求無條件將生命奉獻給病人及台灣。
馬仁光紀念大樓有六樓，一樓是居家樂活生活館、二樓老人整合門診、老人復健治療園區和復健診療區，三樓兒童復健治療園區和不老樂活中心；四、五樓護理之家設有八十張床位、六樓失智症照護中心，樓頂打造空中花園，讓長輩可以種花種菜。
自走式避難梯好像摩天輪 方便又安全
為了照顧長輩安全，醫療大樓設有北台灣獨一無二的「自走式避難梯」，像摩天輪一般，人或輪椅上去會自動往下走，給長輩安全的醫療照護環境。
聖母醫院前院長陳永興七年前到醫院服務，看著老人家拄著拐杖、坐輪椅排隊等電梯，歷經辛苦才能到五樓復健科，他開始有個構想，希望興建老人醫療大樓，好好照顧老人家，希望未來可以成為老人照顧的示範中心。
宜蘭縣長林聰賢昨天到場祝賀，不斷被調侃是未來的衛福部長，他說，感謝靈醫會到宜蘭服務超過一甲子時間，作到政府尚未能兼顧的照顧服務，蘭陽平原進入高齡化社會，新政府也要推動長照二‧○，這棟醫療大樓在老人醫療、長期照顧，一定是最重要的場域。
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標題：〈北部〉25萬人次捐款 聖母醫院老人醫療大樓竣工
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