〈北部〉數位測速桿 竹縣將新增6處
2017-01-22
〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府警察局針對車速快、車禍多的易肇事路段，選定竹北市中正西路和寶山鄉新林路等六處，增設新型數位式測速照相固定桿，近期將陸續啟用，駕駛人宜遵守速限規定，保命也保荷包。
新竹縣警察局交通隊統計，去年測速固定桿的告發件數，以峨眉鄉台三線九十一點二公里處最多，達一萬四千四百三十件，其次是西濱公路台十五線六十二公里處南向，有六千三百六十八件，第三高為關西鎮台三線六十二公里處北向，有四千八百三十七件。
交通隊表示，全縣使用中的固定式照相桿有十六支，已分批數位化，即不用再抽換底片，改以網路傳輸回交通隊或各分局電腦，由員警逐一檢視、確認後，委外製作告發單，再移給監理單位裁罰，大幅節省作業人力和時間。
交通隊指出，綜合事故發生率與邀集相關單位會勘，參考地方人士建議後，去年新設兩支數位測速桿，近日即將啟用。
竹北、寶山兩路段 近日啟用
其中竹北市中正西路（一一八號縣道三點五公里處）的車速快，車禍案件偏多；寶山鄉新林路一段（竹四十七線四公里處連續下坡），尖峰時段車多、車速快，且假日和夜間有競速情事，附近居民憂心行車安全。
今年度另新增四支數位測速桿，分別設在竹北市台一線中華路與光明六路口、關西鎮台三線與中山東路口、竹東鎮公道路員山段、寶山鄉寶山路三百七十九巷附近，經測試、驗收後，今年也將陸續啟用，其中前兩處路口兼具闖紅燈照相功能。
交通隊長周國強表示，車速快是肇事主因，設置測速桿在於預防、警示，提醒用路人避免開快車，而非取締。最高速限，一般道路時速四十公里，郊區道路時速五十公里。
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