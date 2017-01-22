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〈北部〉桃市小校行政編制 議員批不足

2017-01-22

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市的國小行政處、行政室編制，最高可達四處十三組，市議員舒翠玲反映說，十二班以下、十三到廿四班的小型學校分別只編列二處二組及三處八組，共有九十六校的行政人力不足，兼任行政工作的教師負荷很大，有影響教學之虞，城鄉差距恐會擴大；市府教育局長高安邦表示，支持提高行政人員編制，會爭取預算及員額。

依規定，五十五班以上的大型學校可編教務、學務、總務、輔導四個處室，以及教學、註冊、資訊、設備、體育、衛生等十三組，廿五到五十四班的中型學校可編四處十二組，舒翠玲質疑說，難道小規模學校就不需要相同的資源及專業嗎？無論班級數多寡，行政流程的繁瑣程度及專業度都相同，再不改善，豈非告訴家長別把孩子往小校送？

她說，小型學校的行政編制不足，主任、組長及教師是「校長兼撞鐘」，要教書、備課又兼任行政，如果不能準確分工，行政職還得兼任不同專業，不但加重教師工作負擔，也影響教學品質，且兼任不同職務可能還有專業度不足問題。

舒翠玲說，教育局推廣國小附設幼兒園，但幼兒園不納入學校班級數、行政人力又短缺，學校自然心有餘而力不足。

教局研議比照北市 約需2千萬元

高安邦表示，支持提高行政人員編制，將研議比照台北市，十二班以下學校擴大為三處三組，十三到廿四班學校改為四處八組，估計約需兩千萬元預算，他會爭取，但實際執行情況仍要視經費而定；他並說，小校的行政作業件數較少，規模、形式和服務人數不像大學校繁重，對學生的受教權不致有太大影響。

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