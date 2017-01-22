〈北部〉志工韋能水、范仁海 大半歲月獻家扶
2017-01-22
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園家扶中心昨天舉行「志工授證、資深志工表揚」活動，其中五十二歲的韋能水，擔任家扶志工卅一年，是受表揚者中最資深志工；年僅四十九歲的范仁海，擔任家扶志工廿五年，是大家口中的「海哥」，他是專業水電工，雖然年前是旺季，但是只要家扶一通電話，他會立刻放下手邊工作，協助家戶整修，讓受扶助家庭過好年，兩人都是默默付出、不求回報，人生大半的歲月都奉獻給家扶。
韋能水說，小學五年級那年父親突然過世，媽媽要撫養七名子女，生活非常困苦，還好有家扶幫忙，他在民國七十四年加入家扶之友會，一晃眼就超過卅年，每次進行家庭服務時，就會想起童年家中受扶助的情況，感覺非常有成就感，如今最大的欣慰就是兒子有空也會幫忙做志工，懂得「施比受更有福」的道理，看到兒子的成長是他擔任志工最大的收穫。
范仁海於八十年透過朋友介紹投身家扶展愛隊服務，之後又進入家扶之友會，他說，很多受扶助的家庭居住環境都很破舊，常常電線老舊、外露很危險，只要家扶一通電話，他就會免費投入維修行列，有時候幫忙整修的家庭，連屋頂都爛掉，大夥們常群策群力把工作完成，讓受扶助家庭有個溫暖的家。
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